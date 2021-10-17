https://tr.sputniknews.com/20211017/ronaldo-ve-fernandesden-galatasarayda-mert-cetine-kutlama-1049894909.html

Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama

Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama

Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

bruno fernandes

galatasaray

kutlama

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Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'e doğum günü hediyesi olarak takım arkadaşlarına video çektirdi. Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.Mert Çetin ise paylaşımında, "En güzel doğum günü hediyesi için kardeşim Alex Telles'e sonsuz teşekkürler, seni seviyorum kardeşim" dedi.

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cristiano ronaldo, bruno fernandes, galatasaray, kutlama