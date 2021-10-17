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Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama
Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama
Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T10:03+0300
2021-10-17T10:03+0300
2021-10-17T10:05+0300
spor
cristiano ronaldo
bruno fernandes
galatasaray
kutlama
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Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'e doğum günü hediyesi olarak takım arkadaşlarına video çektirdi. Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.Mert Çetin ise paylaşımında, "En güzel doğum günü hediyesi için kardeşim Alex Telles'e sonsuz teşekkürler, seni seviyorum kardeşim" dedi.
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cristiano ronaldo, bruno fernandes, galatasaray, kutlama
Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama 10:03 17.10.2021 (güncellendi: 10:05 17.10.2021)
Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.
Manchester United'da forma giyen
Alex Telles, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'e doğum günü hediyesi olarak takım arkadaşlarına video çektirdi. Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.
Mert Çetin ise paylaşımında,
"En güzel doğum günü hediyesi için kardeşim Alex Telles'e sonsuz teşekkürler, dedi. seni seviyorum kardeşim"