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https://tr.sputniknews.com/20211017/ronaldo-ve-fernandesden-galatasarayda-mert-cetine-kutlama-1049894909.html
Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama
Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama
Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T10:03+0300
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spor
cristiano ronaldo
bruno fernandes
galatasaray
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Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'e doğum günü hediyesi olarak takım arkadaşlarına video çektirdi. Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.Mert Çetin ise paylaşımında, "En güzel doğum günü hediyesi için kardeşim Alex Telles'e sonsuz teşekkürler, seni seviyorum kardeşim" dedi.
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cristiano ronaldo, bruno fernandes, galatasaray, kutlama

Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama

10:03 17.10.2021 (güncellendi: 10:05 17.10.2021)
© AP Photo / Luis VieiraBruno Fernandes-Cristiano Ronaldo
Bruno Fernandes-Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AP Photo / Luis Vieira
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Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.
Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'e doğum günü hediyesi olarak takım arkadaşlarına video çektirdi.
Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Mert Çetin'in doğum gününü video ile kutladı.
Mert Çetin ise paylaşımında, "En güzel doğum günü hediyesi için kardeşim Alex Telles'e sonsuz teşekkürler, seni seviyorum kardeşim" dedi.
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