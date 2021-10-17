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Rus MiG-31 uçağı, ABD’nin bombardıman uçağını engelledi
Rus MiG-31 uçağı, ABD’nin bombardıman uçağını engelledi
Rus savaş uçağı MiG-31 Japon Denizi üzerinde ABD’ye ait B-1B uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesini engelledi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T14:36+0300
2021-10-17T14:36+0300
savunma
abd
rusya
mig-31 savaş uçağı
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Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Merkezi’nden gazetecilere yapılan açıklamaya göre, Japon Denizi semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi. Hedefin kime ait olduğunun belirlenmesi için MiG-31 uçağı havalandırıldı. Sınırlara yaklaşan uçağın ABD’ye ait B-1B uçağı olduğu belirlendi. MiG-31, ABD’nin uçağına eşlik ederek sınır ihlalini engelledi. MiG-31, uçuş sırasında uluslararası kurallar çerçevesinde hareket etti.
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abd, rusya, mig-31 savaş uçağı

Rus MiG-31 uçağı, ABD’nin bombardıman uçağını engelledi

14:36 17.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMiG-31
MiG-31 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
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Rus savaş uçağı MiG-31 Japon Denizi üzerinde ABD’ye ait B-1B uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesini engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Merkezi’nden gazetecilere yapılan açıklamaya göre, Japon Denizi semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi. Hedefin kime ait olduğunun belirlenmesi için MiG-31 uçağı havalandırıldı.
Sınırlara yaklaşan uçağın ABD’ye ait B-1B uçağı olduğu belirlendi. MiG-31, ABD’nin uçağına eşlik ederek sınır ihlalini engelledi. MiG-31, uçuş sırasında uluslararası kurallar çerçevesinde hareket etti.
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