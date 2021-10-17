https://tr.sputniknews.com/20211017/rus-mig-31-ucagi-abdnin-bombardiman-ucagini-engelledi--1049901169.html

Rus MiG-31 uçağı, ABD’nin bombardıman uçağını engelledi

Rus MiG-31 uçağı, ABD’nin bombardıman uçağını engelledi

Rus savaş uçağı MiG-31 Japon Denizi üzerinde ABD’ye ait B-1B uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesini engelledi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T14:36+0300

2021-10-17T14:36+0300

2021-10-17T14:36+0300

savunma

abd

rusya

mig-31 savaş uçağı

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Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Merkezi’nden gazetecilere yapılan açıklamaya göre, Japon Denizi semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi. Hedefin kime ait olduğunun belirlenmesi için MiG-31 uçağı havalandırıldı. Sınırlara yaklaşan uçağın ABD’ye ait B-1B uçağı olduğu belirlendi. MiG-31, ABD’nin uçağına eşlik ederek sınır ihlalini engelledi. MiG-31, uçuş sırasında uluslararası kurallar çerçevesinde hareket etti.

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abd, rusya, mig-31 savaş uçağı