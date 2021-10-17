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Rusya'daki günlük vaka sayısında yeni rekor
Rusya'daki günlük vaka sayısında yeni rekor
Rusya’da son 24 saatte 34 bin 303 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüzde 3.3 daha fazla. Şimdiye kadar tespit edilen vaka... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T12:42+0300
2021-10-17T12:43+0300
koronavirüs
rusya’da koronavirüs salgını
sputnik v
sırbistan
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Rusya’da son günlerdeki vaka artışları devam ediyor. Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre günlük vaka sayısında yeni bir rekor kaydedildi. Son 24 saatte vaka sayısı 34 bin 303 arttı ve 7 milyon 992 bin 687’ye çıktı.Başkent Moskova’da 6 bin 740, St. Petersburg’da 3 bin 323, Moskova bölgesinde 2 bin 759 yeni vaka tespit edildi.Gün içinde 997 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı sayısı 223 bin 312’ye yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 18 bin 717 arttı ve 7 milyon 624’e çıktı.Rusya’da dün kaydedilen vaka sayısı 33 bin 208’di.Rusya, Sırbistan’a yeni bir parti Sputnik V aşısı gönderdiSırbistan Yenilik ve Teknolojik Kalkınma Bakanı Nenad Popovic, Rusya’nın ülkesine yeni bir parti Sputnik V koronavirüs aşısı sevkiyatı gerçekleştirdiğini söyledi.Popovic, “Gece saatlerinde Sırbistan’a yeni Sputnik V aşıları getirildi” ifadelerini kullandı.Getirilen parti arasında aşının birinci ve ikinci dozunun yer aldığını belirten Popovic, Sputnik V’nin vakaların yüzde 97’sinde etkili olduğunu kaydetti.Popovic ayrıca ilk iki dozu farklı aşılarla yaptıran kişilerde Sputnik V’nin üçüncü doz olarak çok iyi etki gösterdiğini ifade etti.Popovic daha önce yaptığı bir açıklamada Sırbistan’ın hazirandan beri 1.5 milyon doz Sputnik V aşısı ürettiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 4 milyon doza çıkacağını belirtmişti.
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rusya’da koronavirüs salgını, sputnik v, sırbistan

Rusya'daki günlük vaka sayısında yeni rekor

12:42 17.10.2021 (güncellendi: 12:43 17.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs, maske
Rusya, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
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Rusya’da son 24 saatte 34 bin 303 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüzde 3.3 daha fazla. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 7 milyon 992 bin 687’ye yükseldi.
Rusya’da son günlerdeki vaka artışları devam ediyor. Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre günlük vaka sayısında yeni bir rekor kaydedildi. Son 24 saatte vaka sayısı 34 bin 303 arttı ve 7 milyon 992 bin 687’ye çıktı.
Başkent Moskova’da 6 bin 740, St. Petersburg’da 3 bin 323, Moskova bölgesinde 2 bin 759 yeni vaka tespit edildi.
Gün içinde 997 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyunca kaydedilen can kaybı sayısı 223 bin 312’ye yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 18 bin 717 arttı ve 7 milyon 624’e çıktı.
Rusya’da dün kaydedilen vaka sayısı 33 bin 208’di.

Rusya, Sırbistan’a yeni bir parti Sputnik V aşısı gönderdi

Sırbistan Yenilik ve Teknolojik Kalkınma Bakanı Nenad Popovic, Rusya’nın ülkesine yeni bir parti Sputnik V koronavirüs aşısı sevkiyatı gerçekleştirdiğini söyledi.
Popovic, “Gece saatlerinde Sırbistan’a yeni Sputnik V aşıları getirildi” ifadelerini kullandı.
Getirilen parti arasında aşının birinci ve ikinci dozunun yer aldığını belirten Popovic, Sputnik V’nin vakaların yüzde 97’sinde etkili olduğunu kaydetti.
Popovic ayrıca ilk iki dozu farklı aşılarla yaptıran kişilerde Sputnik V’nin üçüncü doz olarak çok iyi etki gösterdiğini ifade etti.
Popovic daha önce yaptığı bir açıklamada Sırbistan’ın hazirandan beri 1.5 milyon doz Sputnik V aşısı ürettiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 4 milyon doza çıkacağını belirtmişti.
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