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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka yoğunluğu haritasını açıkladı
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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka yoğunluğu haritasını açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık vaka yoğunluğu haritasını açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356.49, İstanbul'da 274.98, İzmir'de 48.95... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T13:32+0300
2021-10-17T13:32+0300
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Sağlık Bakanlığı haftalık vaka yoğunluğu haritasını açıkladı

13:32 17.10.2021
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Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356.49, İstanbul'da 274.98, İzmir'de 48.95 oldu.
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