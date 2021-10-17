https://tr.sputniknews.com/20211017/savciliktan-edizer-hakkinda-artik-unlusun-elestirilere-katlanacaksin-karari-1049895090.html

Savcılıktan Edizer hakkında 'Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın' kararı

Savcılıktan Edizer hakkında 'Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın' kararı

Eski GATA Başhekim Yardımcısı iken Medeni Kanun'u hedef alan açıklamaları nedeniyle görevden alınan Edizer'in bir sosyal medya kullanıcısına açtığı davada... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T10:11+0300

2021-10-17T10:11+0300

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türkiye

hakaret

savcılık

ali edizer

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Doktor Ali Edizer, GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olduğu dönemde erkeklere yönelik olarak “Boşanmayın, ikinci eş alın” açıklamasına bir kadının yaptığı yorumu şikayet etti. N.B isimli kadın, Edizer’in paylaşımının altına “Senin gibi yobazın canı cehenneme hiç evlenmeyen milyonlar var” diye yazdı. Edizer, bu yorumla kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Hürrriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre savcılık, sürdürdüğü soruşturmanın ardından verdiği takipsizlik kararında dikkat çekici tespitler yaptı. Edizer’in söylediği sözlerle siyasi rol üstlendiği, eleştiriye açık bir beyanat verdiğine dikkat çekildi ve özetle şöyle denildi: “Tüm toplumu ilgilendiren bir konuda yeni bir tartışmanın başlamasına sebep olacak şekilde açıklama yapan müşteki, kamuoyu önünde tanınmış ve böylece edindiği ‘tanınmış kişi’ sıfatıyla eleştiriler hakkındaki tahammül yükümlülüğü artmıştır. Müştekinin kendisine yönelik eleştirilere karşı tahammül eşiğinin daha ileri bir noktaya taşınması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiri mahiyetinde kaldığı sonucuna varılmıştır.”

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hakaret, savcılık, ali edizer