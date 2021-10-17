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https://tr.sputniknews.com/20211017/savciliktan-edizer-hakkinda-artik-unlusun-elestirilere-katlanacaksin-karari-1049895090.html
Savcılıktan Edizer hakkında 'Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın' kararı
Savcılıktan Edizer hakkında 'Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın' kararı
Eski GATA Başhekim Yardımcısı iken Medeni Kanun'u hedef alan açıklamaları nedeniyle görevden alınan Edizer'in bir sosyal medya kullanıcısına açtığı davada... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T10:11+0300
2021-10-17T10:18+0300
türkiye
hakaret
savcılık
ali edizer
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Doktor Ali Edizer, GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olduğu dönemde erkeklere yönelik olarak “Boşanmayın, ikinci eş alın” açıklamasına bir kadının yaptığı yorumu şikayet etti. N.B isimli kadın, Edizer’in paylaşımının altına “Senin gibi yobazın canı cehenneme hiç evlenmeyen milyonlar var” diye yazdı. Edizer, bu yorumla kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Hürrriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre savcılık, sürdürdüğü soruşturmanın ardından verdiği takipsizlik kararında dikkat çekici tespitler yaptı. Edizer’in söylediği sözlerle siyasi rol üstlendiği, eleştiriye açık bir beyanat verdiğine dikkat çekildi ve özetle şöyle denildi: “Tüm toplumu ilgilendiren bir konuda yeni bir tartışmanın başlamasına sebep olacak şekilde açıklama yapan müşteki, kamuoyu önünde tanınmış ve böylece edindiği ‘tanınmış kişi’ sıfatıyla eleştiriler hakkındaki tahammül yükümlülüğü artmıştır. Müştekinin kendisine yönelik eleştirilere karşı tahammül eşiğinin daha ileri bir noktaya taşınması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiri mahiyetinde kaldığı sonucuna varılmıştır.”
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hakaret, savcılık, ali edizer

Savcılıktan Edizer hakkında 'Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın' kararı

10:11 17.10.2021 (güncellendi: 10:18 17.10.2021)
© DHAAli Edizer
Ali Edizer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© DHA
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Eski GATA Başhekim Yardımcısı iken Medeni Kanun'u hedef alan açıklamaları nedeniyle görevden alınan Edizer'in bir sosyal medya kullanıcısına açtığı davada takipsizlik kararı çıktı. Savcılık hakaret suçunun oluşmadığına, sözlerin 'ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiriye' girdiğine vurgu yaptı.
Doktor Ali Edizer, GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olduğu dönemde erkeklere yönelik olarak “Boşanmayın, ikinci eş alın” açıklamasına bir kadının yaptığı yorumu şikayet etti.
N.B isimli kadın, Edizer’in paylaşımının altına “Senin gibi yobazın canı cehenneme hiç evlenmeyen milyonlar var” diye yazdı.
Edizer, bu yorumla kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.
Hürrriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre savcılık, sürdürdüğü soruşturmanın ardından verdiği takipsizlik kararında dikkat çekici tespitler yaptı. Edizer’in söylediği sözlerle siyasi rol üstlendiği, eleştiriye açık bir beyanat verdiğine dikkat çekildi ve özetle şöyle denildi: “Tüm toplumu ilgilendiren bir konuda yeni bir tartışmanın başlamasına sebep olacak şekilde açıklama yapan müşteki, kamuoyu önünde tanınmış ve böylece edindiği ‘tanınmış kişi’ sıfatıyla eleştiriler hakkındaki tahammül yükümlülüğü artmıştır. Müştekinin kendisine yönelik eleştirilere karşı tahammül eşiğinin daha ileri bir noktaya taşınması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı, sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında sert eleştiri mahiyetinde kaldığı sonucuna varılmıştır.”
814010
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