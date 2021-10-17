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Şerit kavgası: İETT şoförü otomobili tekmeledi
Şerit kavgası: İETT şoförü otomobili tekmeledi
İstanbul Kadıköy’de yol verme nedeniyle İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T14:55+0300
2021-10-17T14:55+0300
2021-10-17T14:55+0300
yaşam
trafik
iett
kavga
otomobil
şoför
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İstanbul Kadıköy’de yol verme nedeniyle İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. D-100 Karayolu’nda otobüsü durdurarak araçtan inen şoför, önce otomobilin camına vurdu ardından tekme attı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.
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trafik, iett, kavga, otomobil, şoför
Şerit kavgası: İETT şoförü otomobili tekmeledi
İstanbul Kadıköy’de yol verme nedeniyle İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
İstanbul
Kadıköy’de yol verme nedeniyle İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
D-100 Karayolu’nda otobüsü durdurarak araçtan inen şoför, önce otomobilin camına vurdu ardından tekme attı.
Otomobil sürücüsü ise olay yerinden uzaklaştı.