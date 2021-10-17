https://tr.sputniknews.com/20211017/silahla-oynayan-cocuk-kazayla-kardesini-oldurdu-1049907333.html

Silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü

Silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü

Sinop’ta babasına ait silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne sebep oldu. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T20:09+0300

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türkiye

kardeş

silah

öldürme

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Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde meydana gelen olayda, evde açıkta bulunan tabancayla oynayan 15 yaşındaki R.A., silahın ateş alması ile 13 yaşındaki kardeşi R.A.’yı vurdu. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri çağrıldı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ağır yaralanan 13 yaşındaki R.A., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kardeşinin ölümüne sebep olan 15 yaşındaki R.A. ise gözaltına alınarak Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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kardeş, silah, öldürme