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Silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü
Silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü
Sinop’ta babasına ait silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne sebep oldu. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T20:09+0300
2021-10-17T20:09+0300
türkiye
kardeş
silah
öldürme
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Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde meydana gelen olayda, evde açıkta bulunan tabancayla oynayan 15 yaşındaki R.A., silahın ateş alması ile 13 yaşındaki kardeşi R.A.’yı vurdu. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri çağrıldı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ağır yaralanan 13 yaşındaki R.A., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kardeşinin ölümüne sebep olan 15 yaşındaki R.A. ise gözaltına alınarak Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kardeş, silah, öldürme

Silahla oynayan çocuk kazayla kardeşini öldürdü

20:09 17.10.2021
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESENPolis-olay yeri
Polis-olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN
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Sinop’ta babasına ait silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne sebep oldu.
Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde meydana gelen olayda, evde açıkta bulunan tabancayla oynayan 15 yaşındaki R.A., silahın ateş alması ile 13 yaşındaki kardeşi R.A.’yı vurdu. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri çağrıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ağır yaralanan 13 yaşındaki R.A., Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kardeşinin ölümüne sebep olan 15 yaşındaki R.A. ise gözaltına alınarak Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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