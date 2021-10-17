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https://tr.sputniknews.com/20211017/sozcusu-bill-clintonun-bir-gun-daha-hastanede-gozetim-altinda-tutulacagini-duyurdu-1049892850.html
Sözcüsü, Bill Clinton'un bir gün daha hastanede gözetim altında tutulacağını duyurdu
Sözcüsü, Bill Clinton'un bir gün daha hastanede gözetim altında tutulacağını duyurdu
Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın sağlığının iyiye gittiği, ancak bir gün daha hastanede gözetim altında... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T03:45+0300
2021-10-17T03:45+0300
dünya
abd
bill clinton
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ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, "Başkan Clinton son 24 saatte harika bir ilerleme kaydetti. Bu gece Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi'nde kalarak antibiyotik tedavisine devam edecek. Yarın taburcu edilmesi bekleniyor" açıklaması yaptı.Clinton'ın 'koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon' nedeniyle tedavi altına alındığı duyurulmuştu.Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, Clinton ile telefonda görüştüğünü belirterek, sağlığının iyi olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211016/biden-hastaneye-kaldirilan-eski-abd-baskani-clinton-ile-telefonda-gorustu-ciddi-bir-seyi-yok-1049872877.html
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abd, bill clinton

Sözcüsü, Bill Clinton'un bir gün daha hastanede gözetim altında tutulacağını duyurdu

03:45 17.10.2021
© AFP 2021 / Francois MoriABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde
ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, geçen perşembe hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenaze töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© AFP 2021 / Francois Mori
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Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın sağlığının iyiye gittiği, ancak bir gün daha hastanede gözetim altında tutulacağı belirtildi.
ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, "Başkan Clinton son 24 saatte harika bir ilerleme kaydetti. Bu gece Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi'nde kalarak antibiyotik tedavisine devam edecek. Yarın taburcu edilmesi bekleniyor" açıklaması yaptı.
Clinton'ın 'koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon' nedeniyle tedavi altına alındığı duyurulmuştu.
Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, Clinton ile telefonda görüştüğünü belirterek, sağlığının iyi olduğunu belirtmişti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2021
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Biden hastaneye kaldırılan eski ABD Başkanı Clinton ile telefonda görüştü: Ciddi bir şeyi yok
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