https://tr.sputniknews.com/20211017/sozcusu-bill-clintonun-bir-gun-daha-hastanede-gozetim-altinda-tutulacagini-duyurdu-1049892850.html

Sözcüsü, Bill Clinton'un bir gün daha hastanede gözetim altında tutulacağını duyurdu

Sözcüsü, Bill Clinton'un bir gün daha hastanede gözetim altında tutulacağını duyurdu

Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın sağlığının iyiye gittiği, ancak bir gün daha hastanede gözetim altında... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T03:45+0300

2021-10-17T03:45+0300

2021-10-17T03:45+0300

dünya

abd

bill clinton

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ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, "Başkan Clinton son 24 saatte harika bir ilerleme kaydetti. Bu gece Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi'nde kalarak antibiyotik tedavisine devam edecek. Yarın taburcu edilmesi bekleniyor" açıklaması yaptı.Clinton'ın 'koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon' nedeniyle tedavi altına alındığı duyurulmuştu.Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, Clinton ile telefonda görüştüğünü belirterek, sağlığının iyi olduğunu belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211016/biden-hastaneye-kaldirilan-eski-abd-baskani-clinton-ile-telefonda-gorustu-ciddi-bir-seyi-yok-1049872877.html

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abd, bill clinton