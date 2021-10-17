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https://tr.sputniknews.com/20211017/squid-gamein-bas-aktoru-ozellikle-son-sahnede-cok-zorlandim-ama-2-sezon-cekilirse-yeniden-oynarim-1049908484.html
Squid Game'in baş aktörü: Özellikle son sahnede çok zorlandım ama 2. sezon çekilirse yeniden oynarım
Squid Game'in baş aktörü: Özellikle son sahnede çok zorlandım ama 2. sezon çekilirse yeniden oynarım
Dünya çapında izlenme rekorları kıran Squid Game'in ana karakterini canlandıran Lee Jung-jae, Batı aleminin Güney Kore yapımı diziye gösterdiği ilgiyi hiç... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T22:25+0300
2021-10-17T22:48+0300
yaşam
oyuncu
aktör
squid game
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Sosyal ve ekonomik olarak dibe vurup nakit para için çırpınan yarışmacıların 38 milyon dolar kazanmak uğruna ölümcül çocukluk oyunları oynadığı Güney Kore yapımı 9 bölümlük 'Squid Game' dizisinin başrol oyuncusu, canlandırdığı karakterin ve ikinci sezonun akıbetiyle ilgili yorumlarda bulundu. Netflix'in küresel çapta izleyici rekorları kıran dizisinde şanssız kumar bağımlısı Seong Gi-hun, diğer adıyla Oyuncu 456'yı oynayan Lee Jung-jae, ABD eğlence sektörünün dergisi Entertainment Weekly'nin sorularını yanıtladı. Dizinin bu çapta bir küresel izleyici kitlesine ulaşacağını hiç tahmin etmediğini belirten Güney Koreli aktör, "Asla. Rüyalarımda bile değil. Avrupa bölgesi ve ABD dahil Batı dünyasında da bu kadar popüler olmasını hiç beklemiyordum. Teveccüh için çok minnettarım" dedi. "Tabii ki oyunlar eğlenceli ve çok merak uyandırıcı, ama anlatının sonuna doğru bu karakterlere ne olacağı konusunda kendime sorular sorduğumu fark ettim. Hayatta kalacaklar mı? Ya da bu kişi sonuna kadar iyi bir adam olarak kalacak mı yoksa ortalarda kötüleşecek mi? Bunlar, doğal olarak ortaya attığınız sorulardır" diye devam eden Lee, canlandırdığı Gi-hun'dan şöyle söz etti:"Çok iyi kalpli nazik bir adam, belki de çok para kazanamamasının temel nedeni bu kadar iyi olması. Bu rolü üstlenmek benim için çok zor oldu. Oynaması çok zor bir karakterdi... Hayatını ortaya koymak zorunda olduğun ve diğerlerine karşı hayatta kalmak için ne pahasına olursa olsun kazanmak zorunda olduğun bir oyunda bu çok boğucu bir durum, ama Gi-hun hala çok iyimser ve yardımına ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatmaya istekli. Hayatı tehdit eden bu oyunu oynamak zorunda olması ve başkalarını kandırması, incitmesi ve ihanet etmesi ve diğerlerini ölümüne köşeye sıkıştırması gerektiği gerçeği, daha önce hiç yapmadığı tüm bu şeyler, Gi-hun için duygusal olarak çok zorlayıcı olurdu - en azından ben onun için böyle olmasını bekliyordum. Muhtemelen bazı oyunları o kadar becerememesinin nedeni bu, çünkü o çok iyi biri.""Ama karakteri de dizinin sonlarına doğru ve son bölümde değişiyor. Bence uçağa binmemeye ve kızını görmeye karar vermesi, değiştiğini ama aynı zamanda içinde hala o iyi kalpli insanın olduğunu ve daha fazla oyuncunun kurban edilmemesi için bu acımasız oyunun kesinkes durması gerektiğini hissettiğini gösteriyor. Yani bu karakterin psikolojisi çok karmaşık ve aynı zamanda sık sık birden fazla değişiklikten, geçiyor, bu da Gi-hun'un karakterini şimdiye kadar oynadığım en zor karakter haline getirdi diye düşünüyorum.""Canlandıracağınız karakterin oyunu kazanacağını ve hayatta kalacağını başından beri biliyor muydunuz" sorusu üzerine baştan senaryonun tamamını okuduğunu belirten Lee, "Onun hayatta kalan son kişi olacağını biliyordum. Ancak oyunu kazandıktan sonra hayatını geri alsa da hayatı asla eskisi gibi olamaz. Bu yüzden senaryoyu okuduğumda, onun ince hislerini ekranda iyi şekilde ifade edebilmemin muhteşem olacağını düşündüm" dedi.Güney Koreli aktör, "Gi-hun hayatta kaldığına göre, Squid Game'in ikinci sezonu çekilirse bir parçası olmak ister miydin" sorusunu şöyle yanıtladı:"Elbette. İzleyicilerden çok fazla sevgi ve destek aldığım için 2. sezon olursa tabii ki Gi-hun'u yeniden canlandırmam gerekir. Ama şu noktada hikayenin neye evrileceği, karakterlerin nasıl değişeceği ya da diziye yeni karakterler eklenip eklenmeyeceği konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ayrıca Gi-hun hala başrol mü yoksa ikincil önemde küçük bir rol mü olur, onu da bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, elbette evet demek zorundayım."Özellikle son sahnenin kendisini çok zorladığını belirten Lee, "O son sahneyi senin için zorlaştıran ne oldu" sorusu üzerine şunları söyledi:"Bunun nedeni, tüm bu oyunlar yüzünden Gi-hun'un çok incinmiş olması olabilir. Ve hayatta kalabilmek için başkalarını aldattığını kabul etmesi gerektiğini biliyor, bu yüzden kendisine ve yakın arkadaşı Sang-woo'ya ihanet ettiği için hayal kırıklığına uğradı. Bu iki karakter çocukluk arkadaşı ve hayatları tehlikedeyken birbirleriyle savaşıyorlar. Bu yüzden sahne çok yürek parçalayıcıydı. Duygusal olarak çok zordu.""İkincisi, biz o sahneyi çekerken ikisinin kavga ettiğini hatırlıyorum. Kıştı ve hava çok soğuktu. Kore'de kışın dondurucu bir soğuk olur. O sahneyi 4 gün boyunca su püskürtme sistemiyle yağmur altında çekmiştik. Bu yüzden hem duygusal hem de fiziksel olarak çok zordu."
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oyuncu, aktör, squid game

Squid Game'in baş aktörü: Özellikle son sahnede çok zorlandım ama 2. sezon çekilirse yeniden oynarım

22:25 17.10.2021 (güncellendi: 22:48 17.10.2021)
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/netflix/Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada)
Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/netflix/
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Dünya çapında izlenme rekorları kıran Squid Game'in ana karakterini canlandıran Lee Jung-jae, Batı aleminin Güney Kore yapımı diziye gösterdiği ilgiyi hiç beklemediğini ve minnettarlık duyduğunu söyledi. 2. sezon olur mu, karakteri önemini korur mu sorularının yanıtını bilmediğini belirten Lee, dizide kendisini en çok nelerin zorladığını anlattı.
Sosyal ve ekonomik olarak dibe vurup nakit para için çırpınan yarışmacıların 38 milyon dolar kazanmak uğruna ölümcül çocukluk oyunları oynadığı Güney Kore yapımı 9 bölümlük 'Squid Game' dizisinin başrol oyuncusu, canlandırdığı karakterin ve ikinci sezonun akıbetiyle ilgili yorumlarda bulundu. Netflix'in küresel çapta izleyici rekorları kıran dizisinde şanssız kumar bağımlısı Seong Gi-hun, diğer adıyla Oyuncu 456'yı oynayan Lee Jung-jae, ABD eğlence sektörünün dergisi Entertainment Weekly'nin sorularını yanıtladı.
Dizinin bu çapta bir küresel izleyici kitlesine ulaşacağını hiç tahmin etmediğini belirten Güney Koreli aktör, "Asla. Rüyalarımda bile değil. Avrupa bölgesi ve ABD dahil Batı dünyasında da bu kadar popüler olmasını hiç beklemiyordum. Teveccüh için çok minnettarım" dedi.
"Tabii ki oyunlar eğlenceli ve çok merak uyandırıcı, ama anlatının sonuna doğru bu karakterlere ne olacağı konusunda kendime sorular sorduğumu fark ettim. Hayatta kalacaklar mı? Ya da bu kişi sonuna kadar iyi bir adam olarak kalacak mı yoksa ortalarda kötüleşecek mi? Bunlar, doğal olarak ortaya attığınız sorulardır" diye devam eden Lee, canlandırdığı Gi-hun'dan şöyle söz etti:
"Çok iyi kalpli nazik bir adam, belki de çok para kazanamamasının temel nedeni bu kadar iyi olması. Bu rolü üstlenmek benim için çok zor oldu. Oynaması çok zor bir karakterdi... Hayatını ortaya koymak zorunda olduğun ve diğerlerine karşı hayatta kalmak için ne pahasına olursa olsun kazanmak zorunda olduğun bir oyunda bu çok boğucu bir durum, ama Gi-hun hala çok iyimser ve yardımına ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatmaya istekli. Hayatı tehdit eden bu oyunu oynamak zorunda olması ve başkalarını kandırması, incitmesi ve ihanet etmesi ve diğerlerini ölümüne köşeye sıkıştırması gerektiği gerçeği, daha önce hiç yapmadığı tüm bu şeyler, Gi-hun için duygusal olarak çok zorlayıcı olurdu - en azından ben onun için böyle olmasını bekliyordum. Muhtemelen bazı oyunları o kadar becerememesinin nedeni bu, çünkü o çok iyi biri."
"Ama karakteri de dizinin sonlarına doğru ve son bölümde değişiyor. Bence uçağa binmemeye ve kızını görmeye karar vermesi, değiştiğini ama aynı zamanda içinde hala o iyi kalpli insanın olduğunu ve daha fazla oyuncunun kurban edilmemesi için bu acımasız oyunun kesinkes durması gerektiğini hissettiğini gösteriyor. Yani bu karakterin psikolojisi çok karmaşık ve aynı zamanda sık sık birden fazla değişiklikten, geçiyor, bu da Gi-hun'un karakterini şimdiye kadar oynadığım en zor karakter haline getirdi diye düşünüyorum."
"Canlandıracağınız karakterin oyunu kazanacağını ve hayatta kalacağını başından beri biliyor muydunuz" sorusu üzerine baştan senaryonun tamamını okuduğunu belirten Lee, "Onun hayatta kalan son kişi olacağını biliyordum. Ancak oyunu kazandıktan sonra hayatını geri alsa da hayatı asla eskisi gibi olamaz. Bu yüzden senaryoyu okuduğumda, onun ince hislerini ekranda iyi şekilde ifade edebilmemin muhteşem olacağını düşündüm" dedi.
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Güney Koreli aktör, "Gi-hun hayatta kaldığına göre, Squid Game'in ikinci sezonu çekilirse bir parçası olmak ister miydin" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Elbette. İzleyicilerden çok fazla sevgi ve destek aldığım için 2. sezon olursa tabii ki Gi-hun'u yeniden canlandırmam gerekir. Ama şu noktada hikayenin neye evrileceği, karakterlerin nasıl değişeceği ya da diziye yeni karakterler eklenip eklenmeyeceği konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ayrıca Gi-hun hala başrol mü yoksa ikincil önemde küçük bir rol mü olur, onu da bilmiyorum. Ama ne olursa olsun, elbette evet demek zorundayım."
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Özellikle son sahnenin kendisini çok zorladığını belirten Lee, "O son sahneyi senin için zorlaştıran ne oldu" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Bunun nedeni, tüm bu oyunlar yüzünden Gi-hun'un çok incinmiş olması olabilir. Ve hayatta kalabilmek için başkalarını aldattığını kabul etmesi gerektiğini biliyor, bu yüzden kendisine ve yakın arkadaşı Sang-woo'ya ihanet ettiği için hayal kırıklığına uğradı. Bu iki karakter çocukluk arkadaşı ve hayatları tehlikedeyken birbirleriyle savaşıyorlar. Bu yüzden sahne çok yürek parçalayıcıydı. Duygusal olarak çok zordu."
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"İkincisi, biz o sahneyi çekerken ikisinin kavga ettiğini hatırlıyorum. Kıştı ve hava çok soğuktu. Kore'de kışın dondurucu bir soğuk olur. O sahneyi 4 gün boyunca su püskürtme sistemiyle yağmur altında çekmiştik. Bu yüzden hem duygusal hem de fiziksel olarak çok zordu."
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