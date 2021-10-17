https://tr.sputniknews.com/20211017/suriye-lideri-esad-samda-rus-heyetini-kabul-etti-1049907730.html

'Suriye lideri Esad, Şam’da Rusya heyetini kabul etti'

'Suriye lideri Esad, Şam’da Rusya heyetini kabul etti'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başkent Şam’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T20:57+0300

2021-10-17T20:57+0300

2021-10-17T20:58+0300

dünya

rusya

suriye

vladimir putin

beşar esad

esad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1044988823_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_252c44dceb1b734e1101e71c270f38bf.jpg

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı üzere Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’i kabul etti.Habere göre görüşmede, Rusya ve Suriye arasında terörle mücadele, ekonomik ve ticari düzeylerde işbirliğine odaklanıldı, ayrıca Suriye’de, bölgede ve dünyadaki son gelişmelere değinildi.Haberde, “Lavrentyev ve Verşinin, bu ziyaretin Devlet Başkanı Putin'in işbirliğini güçlendirme ve Suriye ile her alanda ve her düzeyde çalışmayı genişletme talimatlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Rusya Federasyonu'nun terörizmden etkilenen altyapının yeniden inşasına katkıda bulunmaya sürekli olarak hazır olduğunu yineledi” ifadelerine yer verildi.Ajansın bildirdiği üzere ‘Esad, başta ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi olmak üzere bu olayların ve değişikliklerin, ABD ve müttefiklerinin rolünün zayıfladığını gösterdiğini, bunun da bölge ülkelerinin ve komşularının barışın ve güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışma yapması gerektirdiğini kaydetti’.

rusya

suriye

esad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad, esad