'Suriye lideri Esad, Şam’da Rusya heyetini kabul etti'

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı üzere Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’i kabul etti.Habere göre görüşmede, Rusya ve Suriye arasında terörle mücadele, ekonomik ve ticari düzeylerde işbirliğine odaklanıldı, ayrıca Suriye’de, bölgede ve dünyadaki son gelişmelere değinildi.Haberde, “Lavrentyev ve Verşinin, bu ziyaretin Devlet Başkanı Putin'in işbirliğini güçlendirme ve Suriye ile her alanda ve her düzeyde çalışmayı genişletme talimatlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Rusya Federasyonu'nun terörizmden etkilenen altyapının yeniden inşasına katkıda bulunmaya sürekli olarak hazır olduğunu yineledi” ifadelerine yer verildi.Ajansın bildirdiği üzere ‘Esad, başta ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi olmak üzere bu olayların ve değişikliklerin, ABD ve müttefiklerinin rolünün zayıfladığını gösterdiğini, bunun da bölge ülkelerinin ve komşularının barışın ve güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışma yapması gerektirdiğini kaydetti’.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın başkent Şam’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’i kabul ettiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı üzere Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’i kabul etti.
Habere göre görüşmede, Rusya ve Suriye arasında terörle mücadele, ekonomik ve ticari düzeylerde işbirliğine odaklanıldı, ayrıca Suriye’de, bölgede ve dünyadaki son gelişmelere değinildi.
Haberde, “Lavrentyev ve Verşinin, bu ziyaretin Devlet Başkanı Putin'in işbirliğini güçlendirme ve Suriye ile her alanda ve her düzeyde çalışmayı genişletme talimatlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Rusya Federasyonu'nun terörizmden etkilenen altyapının yeniden inşasına katkıda bulunmaya sürekli olarak hazır olduğunu yineledi” ifadelerine yer verildi.
Ajansın bildirdiği üzere ‘Esad, başta ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi olmak üzere bu olayların ve değişikliklerin, ABD ve müttefiklerinin rolünün zayıfladığını gösterdiğini, bunun da bölge ülkelerinin ve komşularının barışın ve güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışma yapması gerektirdiğini kaydetti’.