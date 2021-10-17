https://tr.sputniknews.com/20211017/tarih-arastirmacisi-bayatli-venedik-edirneden-esinlenerek-kuruldu-1049902807.html

Tarih araştırmacısı Bayatlı: Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu

Tarih araştırmacısı Bayatlı: Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu

Edirneli tarih araştırmacısı Altay Bayatlı, 'aşıklar şehri' olarak bilinen Venedik'in, 15. ve 16. yüzyıllarda Meriç, Tunca ve Arda nehirleri bulunan Edirne'ye... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T15:47+0300

2021-10-17T15:47+0300

2021-10-17T15:48+0300

edirne

yaşam

venedik

nehir

tarih

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Tarih araştırmacısı Altay Bayatlı, Osmanlı'nın Bursa'dan sonra ikinci başkenti, tarih ve kültür şehri Edirne'de, kentin içinden geçen Meriç ve Tunca Nehri'nin, özellikle 15 ve 16. yüzyıllarda sandal sefaları ve nehir ticaretiyle birçok şehre örnek olduğunu söyledi.Avrupa'nın 'aşıklar şehri' olarak bilinen, adalar üzerine kurulu İtalya'nın Venedik kentinin de bu örneği alan yerleşim yerlerinden olduğunu iddia eden Bayatlı, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'ni kaynak gösterdi.Nehirler açısından altın çağBayatlı, Edirne'nin 15. ve 16. yüzyılda nehirler açısından altın çağını yaşadığını dile getirdi:'Hem ticaret yapılıyordu hem nehir sefaları'Bayatlı, kentin en önemli unsurları olan nehirlerin, Osmanlı döneminde ciddi derecede kullanıldığına dikkat çekti:'Venedikli tüccarlar gelip görüyorlar''Venedik’e örnek olduğunu düşünüyoruz'Venedik'in şu anda 'aşk şehri' olarak anılırken Edirne'nin anılmamasının üzücü olduğunu belirten Bayatlı, "Günümüzde Venedik tamamen aşıklar şehri olarak anılmakta fakat Edirne hiç anılmamakta enteresan şekilde. Biz buranın oraya örnek olduğunu düşünmekteyiz. Tabii ki savaş geçirmiş bir kent burası, bazı şeyler unutulmuş ama günümüzde bunlar tekrar güzel şekilde canlandırılabilir" diye konuştu.Bayatlı, padişahların bazı cuma namazlarına da nehri kullanarak gittiğinin arşivlerde görüldüğünü söyledi:'Nehirler yeniden canlandırılabilir'Nehirlerin bugün de canlandırılabileceğini ifade eden Bayatlı, şöyle devam etti:

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edirne, venedik, nehir, tarih