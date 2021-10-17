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https://tr.sputniknews.com/20211017/trabzonspor-fenerbahceyi-3-1-yenerek-zirveye-yerlesti-1049907893.html
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek zirveye yerleşti
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek zirveye yerleşti
Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahibi Trabzonspor, rakibini 3-1 yenerek zirveye yerleşti. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T21:07+0300
2021-10-17T21:07+0300
2021-10-17T21:29+0300
spor
fenerbahçe
trabzonspor
maç
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Ev sahibi Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.10 galibiyet ve 11 beraberliği bulunan Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.Fenerbahçe'nin 10 kişi tamamladığı karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu.
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fenerbahçe, trabzonspor, maç
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek zirveye yerleşti 21:07 17.10.2021 (güncellendi: 21:29 17.10.2021)
Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşmasında ev sahibi Trabzonspor, rakibini 3-1 yenerek zirveye yerleşti.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Ev sahibi Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
10 galibiyet ve 11 beraberliği bulunan Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.
Fenerbahçe'nin 10 kişi tamamladığı karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu.