https://tr.sputniknews.com/20211017/ttbden-bilim-kurulu-uyesi-ilhana-ceza--1049903194.html

TTB'den Bilim Kurulu Üyesi İlhan'a ceza

TTB'den Bilim Kurulu Üyesi İlhan'a ceza

TTB, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'a DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor nedeniyle 15 gün meslekten men cezası verdi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T15:59+0300

2021-10-17T15:59+0300

2021-10-17T15:59+0300

termik santral

kocaeli

ttb

mustafa necmi ilhan

bilim kurulu

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bursa’da bulunan DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı raporu 'bilimsel literatür bilgileri ile desteklenmediği, halk sağlığı ve çevresel etmenleri gözetmediği, termik santrali kurması planlanan firmayı destekleyen ifadeler içerdiği, özellikle enerji politikaları açısından gerçek olmayan ifadeler bulundurduğu, bilimsel ve etik kuralları ihlal ettiği' gerekçesiyle, Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından 15 gün süreyle meslekten men edildi.İlhan’ın hazırladığı raporda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın logosu bulunuyor ve raporun adı 'Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, DOSAB Enerji ve Buhar Üretim Tesisinin Halk Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesine Dair Rapor' geçiyor. Ancak Evrensel'den Uğur Ökdemir'in haberine göre bu rapor Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalınca hazırlanmadı, kişisel bir rapor özelliği taşıdığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından açıklandı. Bursa kent merkezi içerisinde yer alan DOSAB’da kömürle çalışacak bir termik santral Bursalıların tepkisini çekmiş ve eylemler başlamıştı. Termik santral projeye göre yılda 524 bin ton kömür yakması, kömürün de Bursa dışından santrale karayolu ile taşınması planlanıyordu.

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termik santral, kocaeli, ttb, mustafa necmi ilhan, bilim kurulu