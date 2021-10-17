https://tr.sputniknews.com/20211017/turkiyede-son-24-saatte-24-bin-114-yeni-vaka-tespit-edildi-186-kisi-hayatini-kaybetti-1049906517.html

Türkiye'de 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 186 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 186 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T19:18+0300

2021-10-17T19:18+0300

2021-10-17T19:22+0300

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini şu ifadelerle paylaştı:"Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!"

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, son dakika, vaka sayısı