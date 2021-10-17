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SON DAKİKA | Türkiye'de 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 186 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 186 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 186 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi. 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T19:18+0300
2021-10-17T19:22+0300
koronavirüs
vaka
son dakika
vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini şu ifadelerle paylaştı:"Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!"
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vaka, son dakika, vaka sayısı

Türkiye'de 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 186 kişi hayatını kaybetti

19:18 17.10.2021 (güncellendi: 19:22 17.10.2021)
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Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini şu ifadelerle paylaştı:
"Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!"
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