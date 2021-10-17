https://tr.sputniknews.com/20211017/turkiyenin-washington-buyukelcisi-mercan-turkiye-ile-abd-arasinda-uzlasma-zamani-geldi-1049909626.html

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan: Türkiye ile ABD arasında uzlaşma zamanı geldi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan: Türkiye ile ABD arasında uzlaşma zamanı geldi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, "Defense One"da yayımlanan makalesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Karadeniz Havzası ve Asya'da ortaya... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T23:11+0300

2021-10-17T23:11+0300

2021-10-17T23:11+0300

politika

abd

türkiye

hasan murat mercan

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Mercan, ABD savunmasının ve ulusal güvenliğinin geleceğiyle ilgili analizlere yer verilen internet sitesi Defense One'da yayımlanan "Türkiye ile ABD Arasında Uzlaşma Zamanı Geldi" başlıklı makalesinde, Afganistan'dan Afrika'ya uzanan coğrafyanın gelecekteki güvenlik ve huzurunun iki ülkenin bundan sonra atacağı adımların uyumluluğuyla yakından ilişkili olduğuna vurgu yaptı.Türk Büyükelçi yazısında, "Orta Doğu, Kuzey Afrika, Karadeniz Havzası ve Asya'da ortaya çıkan son gelişmeler, transatlantik ittifakın sağlamlığını test eden dalgalı etkilere sahiptir. Siyasi, sosyal ve güvenlik kırılmaları, toplu mülteci akışlarını ve asimetrik tehditleri tetiklerken ortaklığımızı bir kez daha gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bölgedeki bu transatlantik angajmanların yeniden ayarlanması, yetenekli, istekli ve güvenilir müttefikler ve ortaklar içermelidir" sözlerine yer verdi.Mercan, transatlantik güvenlik önceliklerinin bir büyük güç rekabetine dönüştüğü dönemde, kaçınılmaz olarak Türkiye ile ABD arasında kademeli yakınlaşma alanlarının araştırılmasının gerektiğini kaydetti.'Türkiye bu müttefik ve ortaklardan biri olmaya devam ediyor'Türkiye'nin Afganistan'da en son yaşananlar üzerinden, transatlantik aktörlerin karşılıklı güvenlik sağlayıcıları olarak faaliyet göstermeye devam etmesi gereğine atıf yaptığı yazısında Mercan, "Afgan hükümetinin hızla çökmesine yol açan Afganistan'ın eyalet başkentlerinin 10 günden kısa sürede düşmesi, dünyayı şaşkına çevirdi. Kabil Uluslararası Havalimanından gelen beklenmedik olaylar ve çaresizlik görüntüleri, uluslararası toplumu uzun süre rahatsız edecek" ifadelerini kullandı."Yetenekli, istekli ve güvenilir bir NATO müttefiki" olan Türkiye'nin, Afganistan'da hayati bir rol oynadığı ve transatlantik topluluğuna örnek teşkil ettiğinden bahseden Mercan, "Türkiye bu müttefik ve ortaklardan biri olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Washington Büyükelçisi, Türkiye'nin, Kabil Uluslararası Havalimanının işletilmesine talip olması ve özellikle Afgan kız çocukları ve kadın haklarının korunması yönündeki çabası ile de eşsiz kapasitesini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.'Türkiye ve ABD birlikte çalışmalıdır'Türkiye'nin askeri ve operasyonel becerisini Libya ve Suriye örnekleri üzerinden dile getiren Büyükelçi Mercan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı ve azami hazırlığının, transatlantik askeri yeteneklerinin ölçülü, etkili ve yenilikçi kullanımına olanak sağladığı" ve ortak tehditlerle mücadeleyi güçlendirici özelliğe sahip olduğu gerçeğine dikkati çekti.Bu doğrultuda, "Türkiye ve ABD birlikte çalışmalıdır." diyen Mercan, Türk askeri varlığının Büyük Avrasya'daki güç dengesinin transatlantik topluluğu lehine çevrilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.Mercan, şunları kaydetti:

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abd, türkiye, hasan murat mercan