https://tr.sputniknews.com/20211017/ukrayna-kerc-bogazindaki-olay-nedeniyle-rusyayi-hukuken-ezme-sozu-verdi-1049893607.html

Ukrayna, Kerç Boğazı'ndaki olay nedeniyle Rusya'yı ‘hukuken ezme’ sözü verdi

Ukrayna, Kerç Boğazı'ndaki olay nedeniyle Rusya'yı ‘hukuken ezme’ sözü verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 2018’de Kerç Boğazı'nda yaşanan olayla ilgili Lahey'de yapılacak duruşmaların sonuçlarının Rusya için ‘ciddi ve kalıcı’... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T05:54+0300

2021-10-17T05:54+0300

2021-10-17T05:54+0300

dünya

rusya

ukrayna

kerç boğazı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042903281_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_5332b4d6affc56be79217d90c0586b1a.jpg

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrainskaya Pravda gazetesi için kaleme aldığı bir yazıda, 2018’de Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim sonrası 24 Ukraynalı denizcinin Rus güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili Lahey'de yapılacak duruşmaların sonuçlarının Rusya için ‘ciddi ve kalıcı’ olacağını, Kiev’in duruşmada ‘hukuki argümanların çürütülmez mantığı ile bastıracağını’ ifade etti.Kuleba ayrıca Kiev'in mahkemedeki zaferinin ‘dünyanın tamamı için’ önemli olduğunu, zira bunun ‘kuralların çiğnenmemesi gerektiğine’ dair bir sinyal olacağını savunarak, Lahey'de alınan kararın adil olacağına ve Rusya'nın kendisini hukuk ringinin köşesinde bulacağına olan güvenini dile getirdi.Ukraynalı bakan, “Olsun, bu (mahkeme süreci) Rus ordusunun uluslararası sularda bir gemiye koçbaşı yapması için gereken zamandan biraz daha uzun sürsün. Ancak sonuçlar, ihlal edenler için daha ciddi ve kalıcı olacak “ ifadelerini kullandı.Kerç Boğazı’nda neler yaşandı?Ukrayna'ya ait 3 askeri geminin 25 Kasım 2018 sabahı Rus karasularına girip, hiçbir çağrıya uymadan Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesi nedeniyle Rusya, o bölgedeki birliklerini alarma geçirmiş ve bölgeyi güvenlik nedeniyle bir süre için trafiğe kapatmıştı.Rus sınır muhafızları sınırı ihlal eden Ukraynalı denizcileri durdurmak için silah kullanmak zorunda kalmıştı. El konulan gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmış ve 9 ay boyunca tutuklu kalmıştı. Lahey’de olayla ilgili duruşmalar geçen pazartesi günü başladı.

rusya

ukrayna

kerç boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, kerç boğazı