Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211017/uluslararasi-uzay-istasyonundaki-film-ekibi-dunyaya-beklenenden-once-donecek-1049892447.html
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki film ekibi Dünya’ya beklenenden önce dönecek
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki film ekibi Dünya’ya beklenenden önce dönecek
Uzayda çekilen ilk film olma özelliği taşıyan 'Vızov'un (Sınanma) çekim ekibini dünyaya ulaştıracak Soyuz MS-18 uzay aracının UUİ’den planlanandan önce... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T02:34+0300
2021-10-17T02:34+0300
yaşam
uui
uluslararası uzay istasyonu (uui)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049887353_0:39:2000:1164_1920x0_80_0_0_9ded53a6c40f9901f26d0bc08c8c90c0.jpg
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) film ekibini dünyaya ulaştıracak Soyuz MS-18 uzay aracının planlanandan 1 dakika önce hareket edeceği belirtildi.Açıklamada, "Güncellenmiş verilere göre, UUİ’den ayrılma Moskova saatiyle 04:14'te, geminin sevk sisteminin etkinleştirilmesi 06:41:46'da ve inişin 07:35:42’de Jezkazgan şehrinin 148 kilometre güneydoğusunda gerçekleşmesi bekleniyor" denildiDaha önce iniş, saat 07:36:35’te Jezkazgan’a 2 kilometre daha yakın mesafede olacak şekilde planlanmıştı. Yuri Gagarin adını alan Soyuz MS-18’in, Soyuz MS-19 uzay aracının 5 Ekim’de UUİ’ye ulaştırdığı aktris Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve kozmonot Anton Şkaplerov’u 17 Ekim’de Dünya’ya ulaştırması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049887353_198:0:1803:1204_1920x0_80_0_0_d77520975b61354b48f8972697367414.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uui, uluslararası uzay istasyonu (uui)

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki film ekibi Dünya’ya beklenenden önce dönecek

02:34 17.10.2021
© REUTERS / THOM BAURGüneş Sistemi’ndeki “fosilleri” ortaya çıkarmak için 12 yıl boyunca çalışacak Lucy uzay aracı
Güneş Sistemi’ndeki “fosilleri” ortaya çıkarmak için 12 yıl boyunca çalışacak Lucy uzay aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© REUTERS / THOM BAUR
Abone ol
Uzayda çekilen ilk film olma özelliği taşıyan 'Vızov'un (Sınanma) çekim ekibini dünyaya ulaştıracak Soyuz MS-18 uzay aracının UUİ’den planlanandan önce ayrılacağı bildirildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) film ekibini dünyaya ulaştıracak Soyuz MS-18 uzay aracının planlanandan 1 dakika önce hareket edeceği belirtildi.
Açıklamada, "Güncellenmiş verilere göre, UUİ’den ayrılma Moskova saatiyle 04:14'te, geminin sevk sisteminin etkinleştirilmesi 06:41:46'da ve inişin 07:35:42’de Jezkazgan şehrinin 148 kilometre güneydoğusunda gerçekleşmesi bekleniyor" denildi
Daha önce iniş, saat 07:36:35’te Jezkazgan’a 2 kilometre daha yakın mesafede olacak şekilde planlanmıştı.
Yuri Gagarin adını alan Soyuz MS-18’in, Soyuz MS-19 uzay aracının 5 Ekim’de UUİ’ye ulaştırdığı aktris Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve kozmonot Anton Şkaplerov’u 17 Ekim’de Dünya’ya ulaştırması bekleniyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:34Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki film ekibi Dünya’ya beklenenden önce dönecek
02:06Arnavutköy'deki metro şantiyesinde kaza: 3 işçi metrelerce yükseklikten düştü
01:25Washington'da hafta boyu süren çevre protestosunda 600'ü aşkın gözaltı
01:04Irak Yüksek Seçim Komiserliği seçim sonuçlarını yayımladı
00:59Milli Savunma Bakanlığı: Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca ‘Arazi Tatbikatları’ icra edildi
00:42Eski İran Merkez Bankası Başkanı Seyf, döviz piyasasını bozma suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı
00:37AA: Suriye Milli Ordusu, operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı
00:23Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
00:21Salgının başlamasından bu yana ilk: Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı
00:16Cape Verde’de gözaltına alınan Venezüellalı diplomat ABD’ye iade edildi
00:04Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek
DünLübnan’da protestoculara ateş açtığından şüphelenilen askere soruşturma
DünTürkiye, AB'nin yanı sıra 12 ülkeyle Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı tanıdı
DünGalatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi bir kez daha idari açıdan ibra edilmedi
DünMeksika’da bir hastada koronavirüsün hem Delta hem de Mu mutasyonları tespit edildi
DünBakan Muş: Kamuoyunu tam bilgilendirelim, pandemi döneminde kapanan esnafın 3.8 katı açılış yaptı
DünSağlık Bakanı Koca: Diyarbakır ve Batman’da ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in üzerine çıktı
Dünİmamoğlu Diyarbakır'da 'Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?' sorusunu yanıtladı
DünAK Partili Kurtulmuş: Türkiye özgüven kazandı
DünBangladeş'te, 'Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık' gerekçesiyle çıkan olaylarda 6 kişi hayatını kaybetti