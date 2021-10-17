Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki film ekibi Dünya’ya beklenenden önce dönecek

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) film ekibini dünyaya ulaştıracak Soyuz MS-18 uzay aracının planlanandan 1 dakika önce hareket edeceği belirtildi.Açıklamada, "Güncellenmiş verilere göre, UUİ’den ayrılma Moskova saatiyle 04:14'te, geminin sevk sisteminin etkinleştirilmesi 06:41:46'da ve inişin 07:35:42’de Jezkazgan şehrinin 148 kilometre güneydoğusunda gerçekleşmesi bekleniyor" denildiDaha önce iniş, saat 07:36:35’te Jezkazgan’a 2 kilometre daha yakın mesafede olacak şekilde planlanmıştı. Yuri Gagarin adını alan Soyuz MS-18’in, Soyuz MS-19 uzay aracının 5 Ekim’de UUİ’ye ulaştırdığı aktris Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve kozmonot Anton Şkaplerov’u 17 Ekim’de Dünya’ya ulaştırması bekleniyor.
Uzayda çekilen ilk film olma özelliği taşıyan 'Vızov'un (Sınanma) çekim ekibini dünyaya ulaştıracak Soyuz MS-18 uzay aracının UUİ’den planlanandan önce ayrılacağı bildirildi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) film ekibini dünyaya ulaştıracak Soyuz MS-18 uzay aracının planlanandan 1 dakika önce hareket edeceği belirtildi.
Açıklamada, "Güncellenmiş verilere göre, UUİ’den ayrılma Moskova saatiyle 04:14'te, geminin sevk sisteminin etkinleştirilmesi 06:41:46'da ve inişin 07:35:42’de Jezkazgan şehrinin 148 kilometre güneydoğusunda gerçekleşmesi bekleniyor" denildi
Daha önce iniş, saat 07:36:35’te Jezkazgan’a 2 kilometre daha yakın mesafede olacak şekilde planlanmıştı.
Yuri Gagarin adını alan Soyuz MS-18’in, Soyuz MS-19 uzay aracının 5 Ekim’de UUİ’ye ulaştırdığı aktris Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve kozmonot Anton Şkaplerov’u 17 Ekim’de Dünya’ya ulaştırması bekleniyor.