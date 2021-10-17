https://tr.sputniknews.com/20211017/wanda-nara--mauro-icardi-cifti-ayriliyor-bir-ktak-icin-aileni-mahvettin-1049897107.html

Wanda Nara- Mauro Icardi çifti ayrılıyor: 'Bir k..tak için aileni mahvettin'

Wanda Nara- Mauro Icardi çifti ayrılıyor: 'Bir k..tak için aileni mahvettin'

Futbolcu Maxi Lopez ile evliyken, Lopez'i takım arkadaşı Icardi ile aldatan Nara yıllar sonra aynı kaderi yaşadı. 17.10.2021, Sputnik Türkiye

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psg

aldatma

wanda nara

mauro icardi

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Fransız devi PSG'de top koşturan Mauro Icardi'nin, eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'yı aldattığı iddia edildi. Hürriyet'in aktardığına göre Nara, sosyal medya hesabından bu iddiayı doğrular nitelikte bir paylaşımda bulundu. Instagram hikayesinde "Bir k...tak için aileni mahvettin" paylaşımı yapan Nara, daha sonra bu paylaşımı sildi. Bir süre sonra aynı paylaşımı bir kez daha yapan Nara, bu kez mesajı silmezken eşi Icardi'yi takipten çıkardı. Icardi'nin de Nara'yı takipten çıkardığı görülürken ikili birlikte çekilmiş fotoğrafların bir bölümünü sildi. Icardi ve Nara çiftinin 6 ve 4 yaşlarında iki kızı bulunuyor. Nara, eski eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Icardi ile aldatmıştı. Nara'nın Lopez'den 3 çocuğu var.

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psg, aldatma, wanda nara, mauro icardi