https://tr.sputniknews.com/20211017/washingtondan-cekmedigi-kalmayan-haitide-misyonerlerle-ailelerinden-olusan-17-abdli-kacirildi-1049899424.html

Washington'dan çekmediği kalmayan Haiti'de misyonerlerle ailelerinden oluşan 17 ABD'li kaçırıldı

Washington'dan çekmediği kalmayan Haiti'de misyonerlerle ailelerinden oluşan 17 ABD'li kaçırıldı

ABD destekli devlet başkanı suikastına uğrayan Haiti'den göçmen akınına ABD sınırında kırbaçlanan köle muamelesi yapılması sonrası, misyonerlerle ailelerinden... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T13:37+0300

2021-10-17T13:37+0300

2021-10-17T13:59+0300

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port-au-prince

adam kaçırma

jovenel moise

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Karayiplerin ada ülkesi Haiti'de, Devlet Başkanı Jovenel Moise'in seçimleri iptal edip yeni başbakan atamasının ardından ABD bağlantılı suikasta kurban gitmesinden 3 ay sonra, 17 ABD'li kaçırıldı. Aralarında kadınlarla çocukların da bulunduğu kaçırılan ABD'lilerin bir yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra havaalanına giderken otobüsleri durdurularak indirilen misyonerlerle aileleri olduğu belirtildi. Olay, temmuzdan beri bir devlet başkanı suikastı, bir deprem ve bir kasırga geçiren Haiti'den yola çıkıp ABD sınırına dayanan binlerce göçmenin Meksika sınırında ABD'li atlı polisler tarafından adeta kırbaçlanırcasına geri püskürtülmesi ve ardından uçaklarla geri gönderilmesinin büyük tepki çekmesi sonrası geldi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Haitili güvenlik kaynağı, Hıristiyan misyonerlerin Croix-des-Bouquets kasabasından ayrılmalarından kısa süre sonra kaçırıldıklarını söyledi. İlk etapta Haiti Adalet Bakanlığı ve polis teşkilatından açıklama gelmezken, AFP'ye konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, haberleri gördüklerini ve yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin en yüksek önceliklerinden biri olduğunu söyledi.ABD merkezli kiliselerle bağlantılı Hıristiyan yardım örgütleri, bağış ve yardım gönderdikleri Haiti'deki dini gruplara 'özel dua alarmı' göndererek kaçırılanların kurtarılması için ABD Büyükelçiliği ile birlikte çalıştıklarını duyurdu. ABD ile Fransa'nın müdahalelerine ve insafına teslim haldeki dünyanın en yoksul ve kaotik ülkelerinden Haiti'de Başkan Moise'nin öldürülmesinden beri rakip gruplar kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Amerika'nın en yoksul ülkesinde adam kaçırma rekoruZaten kanunsuzluğu istismar eden çetelerin fidye peşinde koşmasından ötürü dünyadaki en yüksek adam kaçırma oranlarından birine sahip Haiti'de, 2021'in ilk üç çeyreğinde 600'den fazla adam kaçırma kaydedildi, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 231'di. Yıllardır Haiti başkenti Port-au-Prince'in en yoksul bölgelerini kontrol eden silahlı çeteler, son zamanlarda hakimiyetlerini başkentin diğer kesimlerine ve çevresindeki bölgelere genişletti. Moise suikastından beri asayişin kalmaması, halkın hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırdı.Haiti polisine göre devlet başkanına evinde düzenlenen suikastı 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komandolar gerçekleştirdi, hatta Moise'yi öldüren paralı askerler, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" diye bağırdı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moise'nin Çin’den koronavirüs aşısı tedarikine ilişkin temaslarının ardından suikasta uğramasına dikkat çekti. "ABD, Haiti Devlet Başkanı'nın öldürülmesinin ardından bu ülkenin iç siyasetine aktif olarak müdahale ediyor" saptamasını yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'ın Haiti’ye gerçek anlamda yardım etme niyetinde olmadığını belirtti.

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abd, haiti, port-au-prince, adam kaçırma, jovenel moise, misyoner