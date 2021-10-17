Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Angola ziyareti öncesi Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hadi bakalım, göreceğiz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211017/yasli-cift-gidemedi-hakim-katip-mubasir-eve-geldi-1049897695.html
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Çorum'da hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, sağlık sorunları nedeniyle şikayetçi ve tanık oldukları ‘yağma’ olayına ilişkin duruşmaya katılamayan Hasan... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T12:39+0300
2021-10-17T12:39+0300
yaşam
türkiye
çorum
mahkeme
hakim
yaşlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049897651_0:0:1357:764_1920x0_80_0_0_24c19ef4e163dd74d6caf4efa6ebb019.jpg
Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yağma’ suçundan açılan ve 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada şikayetçi Hasan Ergin ile tanık eşi Fatma Ergin, duruşma için adliyeye çağrıldı. Ancak yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan çift mazeret bildirerek adliyeye gidemedi. Bunun üzerine Ergin çiftinin, Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 'evde adalet hizmeti' kapsamında evlerinde ifadelerinin alınması kararlaştırdı. Karar üzerine ağır ceza mahkemesi üyesi 2 hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Ortaköy ilçesinde kırsal bölgede ikamet eden çiftin yaşadığı eve gitti. Çiftin ifadelerini alan heyet, sonra Çorum Adliyesi’ne döndü.'Mahçup olduk'Verilen hizmetten memnun kaldıklarını, aynı zamanda da mahcup olduklarını anlatan Hasan Ergin, "Karşımda hakim ve görevlileri görünce çok mahcup oldum. ‘Keşke siz gelmeseydiniz de ben öleydim, o günleri görmeseydim, kahroldum’ dedim. Gelenlere bir kolonya tutup, bir bardak çay dahi ikram edemedik” dedi.'İyi ki hakim ve savcılarımız var'Fatma Ergin ise, “İyi ki hakim ve savcılarımız var, duruşmaya gidemediğimiz için onlar evimize geldiler, Allah razı olsun” dedi.
çorum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049897651_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_3d8e2ed65eb975c43729383c0d90bf9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, çorum, mahkeme, hakim, yaşlı

Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi

12:39 17.10.2021
© DHAYaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© DHA
Abone ol
Çorum'da hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, sağlık sorunları nedeniyle şikayetçi ve tanık oldukları ‘yağma’ olayına ilişkin duruşmaya katılamayan Hasan ve Fatma Ergin çiftinin, 60 kilometre uzaklıktaki evine giderek ‘evde adalet hizmeti' kapsamında ifadelerini aldı.
Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yağma’ suçundan açılan ve 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada şikayetçi Hasan Ergin ile tanık eşi Fatma Ergin, duruşma için adliyeye çağrıldı. Ancak yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan çift mazeret bildirerek adliyeye gidemedi. Bunun üzerine Ergin çiftinin, Adalet Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 'evde adalet hizmeti' kapsamında evlerinde ifadelerinin alınması kararlaştırdı. Karar üzerine ağır ceza mahkemesi üyesi 2 hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Ortaköy ilçesinde kırsal bölgede ikamet eden çiftin yaşadığı eve gitti. Çiftin ifadelerini alan heyet, sonra Çorum Adliyesi’ne döndü.

'Mahçup olduk'

Verilen hizmetten memnun kaldıklarını, aynı zamanda da mahcup olduklarını anlatan Hasan Ergin, "Karşımda hakim ve görevlileri görünce çok mahcup oldum. ‘Keşke siz gelmeseydiniz de ben öleydim, o günleri görmeseydim, kahroldum’ dedim. Gelenlere bir kolonya tutup, bir bardak çay dahi ikram edemedik” dedi.

'İyi ki hakim ve savcılarımız var'

Fatma Ergin ise, “İyi ki hakim ve savcılarımız var, duruşmaya gidemediğimiz için onlar evimize geldiler, Allah razı olsun” dedi.
400000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:57Geniş çaplı vale ve taksi denetimi: 742 taksi hakkında cezai işlem uygulandı
12:5628 yaşında menopoza girdi, son yumurtasıyla anne oldu
12:42Rusya'daki günlük vaka sayısında yeni rekor
12:39Yaşlı çift gidemedi, 'hakim, katip, mübaşir' eve geldi
12:295 partiye Hazine’den 645 milyon TL
12:14Angola ziyareti öncesi Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hadi bakalım, göreceğiz
12:06Wanda Nara- Mauro Icardi çifti ayrılıyor: 'Bir k..tak için aileni mahvettin'
11:58Volkan Demirel: Çok iyi santrfor oynarım
11:50Prof. Dr. Ceyhan: Bırakın bir ailenin anlamasını, ben de görsem ayırt edemem
11:47Akrabasının kimliğiyle ameliyat oldu
11:35Türkiye'de geçen yıl en fazla satılan ilaç belli oldu
11:27Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı
11:12TÜGVA İstanbul İl Başkanı: Oyunlarını hukuk içinde bozduk, bozmaya devam edeceğiz
11:1013 yaşındaki öğrenci pandemide arkadaşlarıyla oynayamadığı 15 zeka oyununu dijitale aktardı
10:5937 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kıran Özen'e 13 bin TL'lik para ödülü
10:46Adana'da 2 kişiyi öldüren emekli polis: Alkolün etkisiyle yaptım
10:35Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı
10:33'Simpsons uzmanı' aranıyor: Diziyi baştan sona izleyip 'kehanet' bulacaklara 7 bin dolar
10:11Savcılıktan Edizer hakkında 'Artık ünlüsün, eleştirilere katlanacaksın' kararı
10:03Ronaldo ve Fernandes'den Galatasaray'da Mert Çetin'e kutlama