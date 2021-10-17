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https://tr.sputniknews.com/20211017/yerli-messi-arjantinli-messinin-rekorunu-kirdi-1049900119.html
'Yerli Messi', Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı
'Yerli Messi', Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı
Pendik'te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin 13 yaşında keşfedilmesine neden olan tenis topuyla sektirme... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T13:48+0300
2021-10-17T14:01+0300
lionel messi
fenerbahçe
futbol
pendik
rekor
yerli
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İstanbul Pendik'te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin çocukken keşfedilmesini sağlayan tenis topunu 120 kez sektirme rekorunu geçerek, tenis topunu 123 kez sektirmeyi başardı. Çevresindekilerin 'Yerli Messi' diye seslendiği Ahmet Emin, hayalinin bir gün Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynamak olduğunu belirtti. Tenis topuyla sektirmenin oldukça zor olduğunu ifade eden Ahmet Emin, Messi'nin tenis topunu sektirdiği videoyu izleyip etkilendikten sonra bu rekoru denemeye karar verdiğini anlattı. Ahmet Emin, tenis topunu birçok kez sektirmeyi denediğini, ilk etaplarda 30-40 kez sektirebildiğini, daha sonra da 123 kez tenis topunu sektirmeyi başararak dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak bilinen Lionel Messi'nin rekorunu kırmayı başardığını ifade etti: "İnternette Messi'nin hayat hikayesinin videosunu izliyordum. Tenis topuyla denemelere çağrıldığını gördüm. Ben de tekniğim gelişsin diye yapmaya başladım. İki gün denedim sonra bıraktım. Ondan sonra bir kez daha aklıma geldi yapayım dedim. 5 gün içinde 123 yaptım. Sonra videoya çektik. İlk önce 37 sektirdim, ondan sonra 60 oldu, 70 oldu, 100 oldu. Daha sonra Messi'nin rekorunu kırdım ve 123 yaptım. Benim yaşımda 12-13 yaşında videolardan baktığıma göre tenis topunu bu kadar sektirebilen yok. Genellikle evin içinde bile olsa sürekli futbol oynuyorum. Herhangi bir şey yaparken, video izlerken dışarıya çıkıp sürekli futbol oynuyorum 3-5 saat.İleride çok büyük bir futbolcu olmak istiyorum, bunun için de çalışıyorum. Örnek aldığım kişiler Messi, Mesut Özil ve Alex. Messi de 13 yaşındayken keşfedildiğinde kasette tenis topunu 120 kez sektirmiş ve bu şekilde keşfedilip Barcelona'nın denemelerine çağrılmış. Ben de videoda 123 kez sektirdim. Ben de onun gibi bir futbolcu olmak, ondan daha iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bana oynarken genelde 'Messi' diye sesleniyorlar. Bazen benden yaşça büyük 16-17 yaşındaki abiler beni halı saha maçlarına çağırıyorlar oynamam için ama sakatlanırım diye çok gitmiyorum. Bizim okulda top oynamamız yasak, kızıyorlar normalde fakat biz kağıttan top yapıyoruz ama onu da alıyorlar ama biz her gün yapıyoruz. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorum, sürekli futbolu düşünüyorum. İnternette başka videolar yerine futbol videoları izliyorum. Top gördüğümde oynamazsam olmuyor."
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lionel messi, fenerbahçe, futbol, pendik, rekor, yerli

'Yerli Messi', Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı

13:48 17.10.2021 (güncellendi: 14:01 17.10.2021)
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUSTAFA AYABAKANAhmet Emin Demirkıran
Ahmet Emin Demirkıran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - MUSTAFA AYABAKAN
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Pendik'te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin 13 yaşında keşfedilmesine neden olan tenis topuyla sektirme rekorunu kırarak yeni bir rekora imza attı.
İstanbul Pendik'te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin çocukken keşfedilmesini sağlayan tenis topunu 120 kez sektirme rekorunu geçerek, tenis topunu 123 kez sektirmeyi başardı.
Çevresindekilerin 'Yerli Messi' diye seslendiği Ahmet Emin, hayalinin bir gün Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynamak olduğunu belirtti.
Tenis topuyla sektirmenin oldukça zor olduğunu ifade eden Ahmet Emin, Messi'nin tenis topunu sektirdiği videoyu izleyip etkilendikten sonra bu rekoru denemeye karar verdiğini anlattı.
Ahmet Emin, tenis topunu birçok kez sektirmeyi denediğini, ilk etaplarda 30-40 kez sektirebildiğini, daha sonra da 123 kez tenis topunu sektirmeyi başararak dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak bilinen Lionel Messi'nin rekorunu kırmayı başardığını ifade etti:
"İnternette Messi'nin hayat hikayesinin videosunu izliyordum. Tenis topuyla denemelere çağrıldığını gördüm. Ben de tekniğim gelişsin diye yapmaya başladım. İki gün denedim sonra bıraktım. Ondan sonra bir kez daha aklıma geldi yapayım dedim. 5 gün içinde 123 yaptım. Sonra videoya çektik. İlk önce 37 sektirdim, ondan sonra 60 oldu, 70 oldu, 100 oldu. Daha sonra Messi'nin rekorunu kırdım ve 123 yaptım. Benim yaşımda 12-13 yaşında videolardan baktığıma göre tenis topunu bu kadar sektirebilen yok. Genellikle evin içinde bile olsa sürekli futbol oynuyorum. Herhangi bir şey yaparken, video izlerken dışarıya çıkıp sürekli futbol oynuyorum 3-5 saat.
İleride çok büyük bir futbolcu olmak istiyorum, bunun için de çalışıyorum. Örnek aldığım kişiler Messi, Mesut Özil ve Alex. Messi de 13 yaşındayken keşfedildiğinde kasette tenis topunu 120 kez sektirmiş ve bu şekilde keşfedilip Barcelona'nın denemelerine çağrılmış. Ben de videoda 123 kez sektirdim. Ben de onun gibi bir futbolcu olmak, ondan daha iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bana oynarken genelde 'Messi' diye sesleniyorlar. Bazen benden yaşça büyük 16-17 yaşındaki abiler beni halı saha maçlarına çağırıyorlar oynamam için ama sakatlanırım diye çok gitmiyorum. Bizim okulda top oynamamız yasak, kızıyorlar normalde fakat biz kağıttan top yapıyoruz ama onu da alıyorlar ama biz her gün yapıyoruz. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorum, sürekli futbolu düşünüyorum. İnternette başka videolar yerine futbol videoları izliyorum. Top gördüğümde oynamazsam olmuyor."
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