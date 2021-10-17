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Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kadınlar erkekler üzerinden prim yapmayı bıraksın
Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kadınlar erkekler üzerinden prim yapmayı bıraksın
Yeşim Salkım, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a yönelik tutumuna destek verdi. Salkım, "Tamer’i haklı... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T14:08+0300
2021-10-17T14:11+0300
yeşim salkım
yaşam
destek
tamer karadağlı
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Şarkıcı Yeşim Salkım, Altın Portakal'da oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü verdiği sıradaki tavırları ve sonrasındaki açıklamaları eleştirilen Tamer Karadağlı'ya destek verdi. Salkım, "Tamer’i haklı buluyorum, kadınlar erkekler üzerinden prim yapmayı bıraksın" görüşünü savundu.'Sanatçılar politik olmamalı'Türkiye gazetesine konuşan Salkım, şunları ifade etti:
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Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kadınlar erkekler üzerinden prim yapmayı bıraksın

14:08 17.10.2021 (güncellendi: 14:11 17.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterYeşim Salkım
Yeşim Salkım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Yeşim Salkım, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a yönelik tutumuna destek verdi. Salkım, "Tamer’i haklı buluyorum, aradım ve bunu kendisine de söyledim. Erkeklerin üzerinden artık prim yapmaktan biraz vazgeçsin bu kadınlar" dedi.
Şarkıcı Yeşim Salkım, Altın Portakal'da oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü verdiği sıradaki tavırları ve sonrasındaki açıklamaları eleştirilen Tamer Karadağlı'ya destek verdi.
Salkım, "Tamer’i haklı buluyorum, kadınlar erkekler üzerinden prim yapmayı bıraksın" görüşünü savundu.

'Sanatçılar politik olmamalı'

Türkiye gazetesine konuşan Salkım, şunları ifade etti:
"Sanatçılar politik olmamalı. Görüşlerini söyleyebilir fakat politik konuşmaların yapılacağı yerler, ödül törenleri değildir. Bu oyuncuların ciğerlerini biliyorum. İki iş tutunca böyle havaya girmenin anlamı yok. Kesinlikle Tamer’i haklı buluyorum, aradım ve bunu kendisine de söyledim. Erkeklerin üzerinden artık prim yapmaktan biraz vazgeçsin bu kadınlar. Mademki kadın hakkı diyorsunuz; aç arabanı bin, benim kapımı aç deme. Çiçek getireceksin deme adama, git çiçeğini kendin al. Hep bir beklenti içinde olup, sonra eline pankartı almak olmaz. Hasta ruhlu erkeklerden bahsetmiyorum. Ben PKK'ya karşıyım, ülkemde kimse PKK sempatizanlığı yapamaz. İşin oyunculuk, takdir ettiler, teşekkürünü et, git otur. Herkes haddini bilecek."
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