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Zonguldak Valiliği'nden 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' açıklaması
Zonguldak Valiliği'nden 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' açıklaması
Zonguldak Valiliği, Hükümet Konağı'nın ön cephesinden kaldırılan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T13:32+0300
2021-10-17T13:38+0300
atatürk
zonguldak valiliği
gençlik
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Valilikten yapılan açıklamada, Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin bina duvarlarında 2017'de yapılan tadilat nedeniyle kaldırılarak muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilerek ulusal bir kanalda habere konu olan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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atatürk, zonguldak valiliği, gençlik

Zonguldak Valiliği'nden 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' açıklaması

13:32 17.10.2021 (güncellendi: 13:38 17.10.2021)
© Fotoğraf : Enis TulçaMustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Akaygen’e’ imzasıyla hediye ettiği portresi
Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Akaygen’e’ imzasıyla hediye ettiği portresi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© Fotoğraf : Enis Tulça
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Zonguldak Valiliği, Hükümet Konağı'nın ön cephesinden kaldırılan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin bina duvarlarında 2017'de yapılan tadilat nedeniyle kaldırılarak muhafaza altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilerek ulusal bir kanalda habere konu olan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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