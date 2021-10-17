Zonguldak Valiliği'nden 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' açıklaması
13:32 17.10.2021 (güncellendi: 13:38 17.10.2021)
© Fotoğraf : Enis TulçaMustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Akaygen’e’ imzasıyla hediye ettiği portresi
© Fotoğraf : Enis Tulça
Zonguldak Valiliği, Hükümet Konağı'nın ön cephesinden kaldırılan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin bina duvarlarında 2017'de yapılan tadilat nedeniyle kaldırılarak muhafaza altına alındığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Gerekli önlemler alındı. Eseri koruyoruz" açıklaması yaptığı Gençliğe Hitabe’nin, Zonguldak Valiliği’nin önündeki mazgala serilerek ayaklar altına alındığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/IwuNHE18SC— Vaziyet (@vaziyetcomtr) October 17, 2021
Açıklamada, "Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilerek ulusal bir kanalda habere konu olan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Birkaç yıl önce Zonguldak Valiliğinin dış cephesinden kaldırılan ‘Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ nerede diye sordum.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 16, 2021
‘Özenle koruyoruz’ dediler.
Valiliğin önündeki mazgala kapak yaptıklarını tespit ettik! pic.twitter.com/WxGqY5AhjF