https://tr.sputniknews.com/20211017/zonguldak-valiliginden-ataturkun-genclige-hitabesi-aciklamasi-1049899579.html

Zonguldak Valiliği'nden 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' açıklaması

Zonguldak Valiliği'nden 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi' açıklaması

Zonguldak Valiliği, Hükümet Konağı'nın ön cephesinden kaldırılan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla... 17.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-17T13:32+0300

2021-10-17T13:32+0300

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atatürk

zonguldak valiliği

gençlik

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Valilikten yapılan açıklamada, Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin bina duvarlarında 2017'de yapılan tadilat nedeniyle kaldırılarak muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilerek ulusal bir kanalda habere konu olan 'Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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atatürk, zonguldak valiliği, gençlik