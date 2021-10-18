https://tr.sputniknews.com/20211018/10-buyukelcilikten-osman-kavalanin-tutukluluguna-dair-aciklama-1049946237.html
10 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala çağrısı
10 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala çağrısı
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, birleştirilmiş Gezi... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T21:49+0300
2021-10-18T21:49+0300
2021-10-18T21:54+0300
türkiye
abd
fransa
almanya
finlandiya
isveç
danimarka
tutuklu
osman kavala
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Kavalanın AİHM’in kararları doğrultusunda 'derhal serbest bırakılmasının sağlanması için' Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, Türkiye’ye çağrıda bulundu.Yapılan açıklamada, "Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir" denildi.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
türkiye
fransa
almanya
finlandiya
isveç
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abd, fransa, almanya, finlandiya, isveç, danimarka, tutuklu, osman kavala
10 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala çağrısı
21:49 18.10.2021 (güncellendi: 21:54 18.10.2021)
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasında bulundu.
Kavalanın AİHM’in kararları doğrultusunda 'derhal serbest bırakılmasının sağlanması için' Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, Türkiye’ye çağrıda bulundu.
Yapılan açıklamada, "Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir" denildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz"