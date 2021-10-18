Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211018/10-buyukelcilikten-osman-kavalanin-tutukluluguna-dair-aciklama-1049946237.html
10 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala çağrısı
10 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala çağrısı
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, birleştirilmiş Gezi... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T21:49+0300
2021-10-18T21:54+0300
türkiye
abd
fransa
almanya
finlandiya
isveç
danimarka
tutuklu
osman kavala
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_acdaaf8f8baaa498ba6bf57830e63ede.jpg
Kavalanın AİHM’in kararları doğrultusunda 'derhal serbest bırakılmasının sağlanması için' Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, Türkiye’ye çağrıda bulundu.Yapılan açıklamada, "Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir" denildi.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
türkiye
fransa
almanya
finlandiya
isveç
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_116:0:867:563_1920x0_80_0_0_8c94f57df86bca1faae8986a2e1a929b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, fransa, almanya, finlandiya, isveç, danimarka, tutuklu, osman kavala

10 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala çağrısı

21:49 18.10.2021 (güncellendi: 21:54 18.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasında bulundu.
Kavalanın AİHM’in kararları doğrultusunda 'derhal serbest bırakılmasının sağlanması için' Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri, Türkiye’ye çağrıda bulundu.
Yapılan açıklamada, "Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir" denildi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz"
280000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:06ABD'den F-35 açıklaması
22:05Sakarya'da bir grup düğünde takı takmaya Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde silah sıkarak geldi
22:05Soylu'dan 10 ülkenin büyükelçiliğinin Kavala açıklamasına tepki
21:4910 ülkenin büyükelçiliğinden Osman Kavala çağrısı
21:23Rusya: NATO çevreleme stratejisinden vazgeçmedikçe diyalog zor
21:19Zaharova: Baltık ülkeleri, ABD'nin Afganistan'a yaptığını kendilerine yapmasından korkuyor
21:04Adalet Bakanı Gül: Milletimiz yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır
20:57Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı
20:55Irak’ta yüzlerce kişinin öldüğü el-Karrade patlamasının faili yakalandı
20:49Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti
20:45İtalya'da merkez sol, kısmi yerel seçimlerden zaferle çıktı
20:42BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti
20:28UEFA'dan İngiltere'ye EURO 2020 cezası
20:20Ukrayna bayrağının renklerini karıştıran ABD'nin AGİT Misyonu, Ukraynalıları kızdırdı
20:07Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
20:01Yoğun bakımlar alarm veriyor: Bazı yerlerde doluluk yüzde 100'e yakın
19:44Erdoğan: 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz
19:361700 liralık hesap tartışması ölümle bitti
19:31Otobüsteki yolcunun üzerinde 102 tarihi sikke çıktı
19:29Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren iş yeri hekimi için emsal ‘meslek hastalığı’ kararı