Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211018/100-bin-euroluk-odul-icin-50-saat-boyunca-dans-ettiler-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1049938206.html
100 bin euro'luk ödül için 50 saat boyunca dans ettiler: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
100 bin euro'luk ödül için 50 saat boyunca dans ettiler: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Hollanda’da bir televizyon kanalının düzenlediği 'Dans Maratonu' adlı yarışma programında 200 kişi, 100 bin euro'luk para ödülü için 50 saat boyunca dans etti... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T17:20+0300
2021-10-18T17:20+0300
yaşam
hollanda
dans
televizyon
yarışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049938174_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_aac335609100f58df0a6339675a12bb1.jpg
Hollanda’da SBS 6 kanalının düzenlediği De Dansmarathon (Dans Maratonu) adlı yarışma programı kamuoyunun tepkisine neden oldu.Yarışmaya katılan 200 kişi, 100 bin euro'luk para ödülü için en az molayı vererek 50 saat boyunca dans etmesi, Netflix’in popüler dizisi Squid Game’e benzetildi.Akciğer hastalarının tedavisi için destek sağlamayı amaçlayan ve perşembe günü başlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katılırken, 1’i finalde olmak üzere toplam 2 yarışmacı sedyeyle hastaneye kaldırıldı.Eleştirilere yanıt veren SBS 6, katılımcıların güvenliği konusunda hiçbir zaman endişe duymadıklarını ifade ederek, tüm katılımcılar programdan önce dikkatlice tarandığını aktardı.Katılımcıların, program süresince hem görsel olarak hem de ekipmanla sürekli olarak izlendiklerini ifade eden SBS 6, sağlık ekibinin 56 kişiden oluştuğunu açıkladı.Yarışma boyunca 35 dakika mola veren çift 100 bin euro'nun kazananı olduDün yerel saatle 22.30'da sona eren yarışmada, katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi. 50 saatlik yarışma boyunca toplam 35 dakika mola veren Twatha ve Jermaine adlı çift yarışmanın kazananı oldu.De Dansmarathon finalini ise 1 milyondan fazla kişinin izlediği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211018/squid-game-netflixe-maliyetinin-40-katini-kazandiracak--1049927458.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049938174_24:0:1591:1175_1920x0_80_0_0_c0ec93c1a7f0413f7be0433acff958bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, dans, televizyon, yarışma

100 bin euro'luk ödül için 50 saat boyunca dans ettiler: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

17:20 18.10.2021
© Flickr / Don SullivanKonfeti
Konfeti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Flickr / Don Sullivan
Abone ol
Hollanda’da bir televizyon kanalının düzenlediği 'Dans Maratonu' adlı yarışma programında 200 kişi, 100 bin euro'luk para ödülü için 50 saat boyunca dans etti. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hollanda’da SBS 6 kanalının düzenlediği De Dansmarathon (Dans Maratonu) adlı yarışma programı kamuoyunun tepkisine neden oldu.
Yarışmaya katılan 200 kişi, 100 bin euro'luk para ödülü için en az molayı vererek 50 saat boyunca dans etmesi, Netflix’in popüler dizisi Squid Game’e benzetildi.
Akciğer hastalarının tedavisi için destek sağlamayı amaçlayan ve perşembe günü başlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katılırken, 1’i finalde olmak üzere toplam 2 yarışmacı sedyeyle hastaneye kaldırıldı.
Eleştirilere yanıt veren SBS 6, katılımcıların güvenliği konusunda hiçbir zaman endişe duymadıklarını ifade ederek, tüm katılımcılar programdan önce dikkatlice tarandığını aktardı.
Katılımcıların, program süresince hem görsel olarak hem de ekipmanla sürekli olarak izlendiklerini ifade eden SBS 6, sağlık ekibinin 56 kişiden oluştuğunu açıkladı.

Yarışma boyunca 35 dakika mola veren çift 100 bin euro'nun kazananı oldu

Dün yerel saatle 22.30'da sona eren yarışmada, katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi. 50 saatlik yarışma boyunca toplam 35 dakika mola veren Twatha ve Jermaine adlı çift yarışmanın kazananı oldu.
De Dansmarathon finalini ise 1 milyondan fazla kişinin izlediği bildirildi.
Squid Game bebeği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
'Squid Game, Netflix'e maliyetinin 40 katını kazandıracak'
14:13
000101
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:30Gaziantep’te silah kaçakçılarına operasyonlarda 32 tutuklama
17:23Anayasa Mahkemesi Başkanı gençlere seslendi: 'Aklınızı ve beyninizi kiraya vermeyin'
17:23Dünyanın en uzun rüzgar türbini, 2022’de Danimarka’da dikilecek
17:20100 bin euro'luk ödül için 50 saat boyunca dans ettiler: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
17:13Rusya’da okulda silah sesleri: Ateş açan kişinin reşit olmadığı anlaşıldı
17:105 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
17:07Cinayeti önce itiraf edip ardından ‘Şaka yaptım’ demiş
17:04Belarus lideri Lukaşenko: Batı, Minsk'te iktidarı değiştirmeyi planlıyor
16:56İzmit Körfezi'nde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu
16:55Motorine bir zam daha geldi
16:54Müge Anlı'da itiraf: Sevgilim kardeşimi öldürüp tuvalete oturttu, kokmasın diye her gün yıkadı
16:49Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz
16:41İngiltere İçişleri Bakanı, sosyal medyada isimsiz hesaplar için düzenleme istedi
16:41RST: Türkiye’deki oteller neredeyse tamamen dolu
16:38Taliban: Afganistan topraklarının diğer ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyiz
16:35Belçika'da sığınmacı kabulünden sorumlu merkezde imkan kısıtlılığı nedeniyle grev yapılıyor
16:33Messi'den Papa'ya imzalı forma
16:32AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz: Eninde sonunda kur kendi dengesini bulacaktır
16:31Koray Aydın 'siyasi cinayetler' ile ilgili savcıya bilgi verdi
16:30Katar ile Azerbaycan arasında vize uygulaması kaldırıldı