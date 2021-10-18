https://tr.sputniknews.com/20211018/100-bin-euroluk-odul-icin-50-saat-boyunca-dans-ettiler-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1049938206.html
100 bin euro'luk ödül için 50 saat boyunca dans ettiler: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
100 bin euro'luk ödül için 50 saat boyunca dans ettiler: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Hollanda’da bir televizyon kanalının düzenlediği 'Dans Maratonu' adlı yarışma programında 200 kişi, 100 bin euro'luk para ödülü için 50 saat boyunca dans etti... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T17:20+0300
2021-10-18T17:20+0300
2021-10-18T17:20+0300
yaşam
hollanda
dans
televizyon
yarışma
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Hollanda’da SBS 6 kanalının düzenlediği De Dansmarathon (Dans Maratonu) adlı yarışma programı kamuoyunun tepkisine neden oldu.Yarışmaya katılan 200 kişi, 100 bin euro'luk para ödülü için en az molayı vererek 50 saat boyunca dans etmesi, Netflix’in popüler dizisi Squid Game’e benzetildi.Akciğer hastalarının tedavisi için destek sağlamayı amaçlayan ve perşembe günü başlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katılırken, 1’i finalde olmak üzere toplam 2 yarışmacı sedyeyle hastaneye kaldırıldı.Eleştirilere yanıt veren SBS 6, katılımcıların güvenliği konusunda hiçbir zaman endişe duymadıklarını ifade ederek, tüm katılımcılar programdan önce dikkatlice tarandığını aktardı.Katılımcıların, program süresince hem görsel olarak hem de ekipmanla sürekli olarak izlendiklerini ifade eden SBS 6, sağlık ekibinin 56 kişiden oluştuğunu açıkladı.Yarışma boyunca 35 dakika mola veren çift 100 bin euro'nun kazananı olduDün yerel saatle 22.30'da sona eren yarışmada, katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi. 50 saatlik yarışma boyunca toplam 35 dakika mola veren Twatha ve Jermaine adlı çift yarışmanın kazananı oldu.De Dansmarathon finalini ise 1 milyondan fazla kişinin izlediği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211018/squid-game-netflixe-maliyetinin-40-katini-kazandiracak--1049927458.html
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hollanda, dans, televizyon, yarışma
100 bin euro'luk ödül için 50 saat boyunca dans ettiler: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Hollanda’da bir televizyon kanalının düzenlediği 'Dans Maratonu' adlı yarışma programında 200 kişi, 100 bin euro'luk para ödülü için 50 saat boyunca dans etti. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hollanda’da SBS 6 kanalının düzenlediği De Dansmarathon (Dans Maratonu) adlı yarışma programı kamuoyunun tepkisine neden oldu.
Yarışmaya katılan 200 kişi, 100 bin euro'luk para ödülü için en az molayı vererek 50 saat boyunca dans etmesi, Netflix’in popüler dizisi Squid Game’e benzetildi.
Akciğer hastalarının tedavisi için destek sağlamayı amaçlayan ve perşembe günü başlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katılırken, 1’i finalde olmak üzere toplam 2 yarışmacı sedyeyle hastaneye kaldırıldı.
Eleştirilere yanıt veren SBS 6, katılımcıların güvenliği konusunda hiçbir zaman endişe duymadıklarını ifade ederek, tüm katılımcılar programdan önce dikkatlice tarandığını aktardı.
Katılımcıların, program süresince hem görsel olarak hem de ekipmanla sürekli olarak izlendiklerini ifade eden SBS 6, sağlık ekibinin 56 kişiden oluştuğunu açıkladı.
Yarışma boyunca 35 dakika mola veren çift 100 bin euro'nun kazananı oldu
Dün yerel saatle 22.30'da sona eren yarışmada, katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi. 50 saatlik yarışma boyunca toplam 35 dakika mola veren Twatha ve Jermaine adlı çift yarışmanın kazananı oldu.
De Dansmarathon finalini ise 1 milyondan fazla kişinin izlediği bildirildi.