https://tr.sputniknews.com/20211018/15-ildeki-83-magarada-yasayan-hayvan-turleri-arastiriliyor-20-yeni-tur-kesfedildi-1049932423.html

15 ildeki 83 mağarada yaşayan hayvan türleri araştırılıyor: Şimdiye kadar 20 yeni tür keşfedildi

15 ildeki 83 mağarada yaşayan hayvan türleri araştırılıyor: Şimdiye kadar 20 yeni tür keşfedildi

Konya, Gümüşhane, Kırklareli, Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir'in aralarında olduğu 15 ildeki 60 mağarada yapılan araştırmalarda 11'i yarasa, 5'i... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T15:41+0300

2021-10-18T15:41+0300

2021-10-18T15:46+0300

mağara

yaşam

araştırma

hayvan

böcek

yarasa

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Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce Türkiye'deki doğal mağaraların jeolojik ve ekolojik özellikleri tespit ediliyor.Türkiye'de farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış, özellikleri ve güzellikleri çok fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor. Bakanlık tarafından bu mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması için farklı bölgelerde projeler yürütülüyor.Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara, Bursa, Konya, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Kırıkkale, Giresun, Bolu'da 60 mağarada tamamladığı araştırmalarda bu mağaralarda aralarında nadir görülen türler olmak üzere çok sayıda hayvana ait bulgulara rastlandı.Yedideğirmenli Mağarası'nda Kafkas SemenderiGiresun'da bulunan Yedideğirmenli Mağarası'nın derinliklerinde Doğu Karadeniz'in endemik türü olan ‘Kafkas Semenderi’ görüldü. Yeni türlerin içinde örümcekler ve böcekler ağırlıktaBu mağaralarda 155 farklı eklem bacaklı, yumuşakça, halkalı ve yassı solucan türüyle karşılaşıldı. Bunların 33'ünün için taksonomik analizleri devam ediyor. Yaklaşık 20'si ise ‘yeni tür’ olarak kaydedildi. Yeni türlerin içinde örümcekler ve böcekler ağırlıkta bulunuyor.Araştırmaların tamamlandığı mağaralardan Cumayanı-Kızılelma Mağarası 10 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ikinci mağara sistemi olarak tanımlanıyor.23 mağarada araştırmalar devam ediyorBakanlık bu sene aralarında İzmir, Eskişehir, Antalya, Erzurum, Erzincan, Uşak, Malatya ve Ordu'nun aralarında bulunduğu 15 ildeki 23 mağaradaki araştırmalarını ise sürdürülüyor. Bu mağaralarda da 9 yarasa türü ile arasında ‘yedi uyur’ adı verilen tür ile 3 kemirgen ile 3 karnivor türü tespit edildi.Araştırmalarda mağaraların biyolojisi ve ekolojisinin yanında jeolojik özellikleri de tespit edildi.Elde edilen bu veriler ışığında mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilerek hem mağaralar hem de içinde yaşayan canlılar koruma altına alınacak.Sahip olduğu doğal değerleri hassas düzeyde olan mağaralar ise ‘A Grubu Mağara’ olarak tescil edilerek, insan girişine kapatılacak ve sadece bilimsel araştırmalara müsaade edilecek.Ayrıca bakanlık, önümüzdeki yıl belirlenecek tüm mağaraları da fotokapanla 1 yıl boyunca gözlemleyecek.

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mağara, araştırma, hayvan, böcek, yarasa