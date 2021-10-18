https://tr.sputniknews.com/20211018/2-yasindaki-cocuk-annesini-tabancayla-basindan-vurarak-oldurdu-1049933134.html

2 yaşındaki çocuk, annesini tabancayla başından vurarak öldürdü

2 yaşındaki çocuk, annesini tabancayla başından vurarak öldürdü

ABD'nin Florida eyaletinde 2 yaşındaki bir çocuk, iş arkadaşlarıyla Zoom görüşmesi yapan annesini başından vurarak öldürdü. Savcılık, olayda babayı suçlu... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T15:50+0300

2021-10-18T15:50+0300

2021-10-18T15:50+0300

yaşam

abd

florida

çocuk

silah

tabanca

savcılık

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ABD'nin Florida eyaletinde 21 yaşındaki Shamaya Lynn, 11 Ağustos'ta iş arkadaşlarıyla Zoom görüşmesi yaptığı sırada 2 yaşındaki oğlu tarafından başından tabancayla vurularak öldü.Eyalet Savcılığı, 22 yaşındaki baba Veondre Avery'i cinayet ve ateşli silahı güvenli bir şekilde saklamamakla suçladı.Savcılıktan yapıan açıklamada, çocuğun silahı, çiftin yatak odası katında bulunan bir sırt çantasında bulduğunu söyledi.Lynn'in olaya tanık olan iş arkadaşları şok yaşadı ve aralarından biri 911'i aradı.Daha sonra eve gelen baba Avery de derhal 911'e ulaştı.New York Post'ta yer alan habere göre Avery, "Gerçekten eve yeni gelmiştim. Ve odaya geldim, eşim bilgisayarda çalışıyordu ve öylece yatıyordu. Her yerde kan vardı" dedi.Olaya ilişkin yargı süreci devam ediyor.

florida

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abd, florida, çocuk, silah, tabanca, savcılık