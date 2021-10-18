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https://tr.sputniknews.com/20211018/5-ogrencinin-oldugu-kaza-sonrasi-ilce-milli-egitim-ile-okul-muduru-gorevden-alindi-1049937354.html
5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T17:10+0300
2021-10-18T17:13+0300
türkiye
afyonkarahisar
kaza
okul servisi
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İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim günü ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralanan öğrencilerin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.Kaza sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.13 Ekim'de DHA'ya röportaj veren Ahmet Eser, kazada yeğenleri Nisa ile İsmail Eser'in hayatını kaybettiği belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış hakkında şunları söylemişti:"Kapı bozuk olduğu için iple bağlıyorlar, gözümle gördüm. Daha önce birkaç defa İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış'a gittim, 'İdare edeceksiniz, başka araba yok' dedi. İdare ettik, çocuklarımızı kaybettik."Ahmet Eser'in iddialarına cevap veren İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ise "Biz öyle bir şey söylemedik. Ben niye 'idare et' diyeyim? Kendimi niye ateşe atayım?" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211012/5-cocugun-oldugu-servisin-kapisi-iple-bagliydi-iddiasi-1049756808.html
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afyonkarahisar, kaza, okul servisi

5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

17:10 18.10.2021 (güncellendi: 17:13 18.10.2021)
© İHAAfyon - okul servisi kazası
Afyon - okul servisi kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© İHA
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile okul müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.
İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim günü ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralanan öğrencilerin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kaza sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.
13 Ekim'de DHA'ya röportaj veren Ahmet Eser, kazada yeğenleri Nisa ile İsmail Eser'in hayatını kaybettiği belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış hakkında şunları söylemişti:
"Kapı bozuk olduğu için iple bağlıyorlar, gözümle gördüm. Daha önce birkaç defa İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış'a gittim, 'İdare edeceksiniz, başka araba yok' dedi. İdare ettik, çocuklarımızı kaybettik."
Afyon - okul servisi kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
TÜRKİYE
'5 çocuğun öldüğü servisin kapısı iple bağlıydı' iddiası
12 Ekim, 18:28
Ahmet Eser'in iddialarına cevap veren İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ise "Biz öyle bir şey söylemedik. Ben niye 'idare et' diyeyim? Kendimi niye ateşe atayım?" ifadelerini kullanmıştı.
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