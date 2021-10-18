https://tr.sputniknews.com/20211018/5-yasindaki-cocuga-carpip-kacan-ehliyetsiz-surucu-ve-ailesine-10-bin-71-lira-para-cezasi-1049941636.html

5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve ailesine 10 bin 71 lira para cezası

5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü ve ailesine 10 bin 71 lira para cezası

Kırıkkale'de koronavirüs karantinasını ihlal edip sokağa çıkan ve babasına ait otomobille 5 yaşındaki çocuğa çarparak kaçan 15 yaşındaki E.O. ile ailesine 10... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T18:48+0300

2021-10-18T18:48+0300

2021-10-18T18:48+0300

türkiye

kırıkkale

polis

ehliyet

araba

çocuk

ceza

kaza

para cezası

karantina

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Saat 15.00 sırlarında Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi’nde meydana gelen olayda E.O., babasına ait 81 DR 760 plakalı otomobil ile 5 yaşındaki R.N.G.’ye çarparak kaza yerinden kaçtı. Kazada, R.N.G. yaralandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan R.N.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazadan bir süre sonra E.O.’nun babası polisi arayarak, oğlunun kazaya karıştığını ancak korktuğu için eve geldiğini söyledi. Sürücünün Zümrüt Kale Bulvarı’ndaki evine giden polis ekipleri, E.O.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan ve kaza yerini terk etmekten 3 bin 323 lira, araç sahibi babasına da 2 bin 698 lira para cezası kesti.Ayrıca yapılan sorgulamada E.O.’nun PCR testinin pozitif olduğu belirlendi. Bunun üzerine eve gelen İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, karantina kurallarını ihlal eden sürücü 18 yaşından küçük olduğu için ailesine 4 bin 50 lira para cezası uyguladı.

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