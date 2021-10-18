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https://tr.sputniknews.com/20211018/ab-ve-katar-havacilik-anlasmasi-imzaladi-1049930446.html
AB ve Katar havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Katar havacılık anlaşması imzaladı
Avrupa Birliği (AB) ile Katar arasında havacılık anlaşması imzalandı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T15:01+0300
2021-10-18T15:01+0300
2021-10-18T15:02+0300
dünya
katar
ab
trafik
rekabet
imza
anlaşma
havacılık
ülke
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AB Konseyi, sosyal medya hesabından, Katar ile AB arasında 2016'dan beri müzakere edilen havacılık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.Anlaşmaya göre, Katar ve AB üyesi 27 ülke, kademeli olarak hava sahalarını birbirlerinin hava yolu şirketlerinin erişimine açacak.AB ve Katar arasındaki uçuşlarda havacılık güvenliği, hava trafik yönetimi, çevre ve tüketici hakları gibi çeşitli alanlardaki standartlar yükseltilecek.Havacılıkta şeffaf ve adil rekabet ortamı sağlanacak.Söz konusu çok taraflı havacılık anlaşması, geçmişte yapılan ikili anlaşmaların yerine geçecek.Anlaşmanın bu aşamadan sonra AB kurumları, üye 27 ülke ve Katar tarafından onaylanması gerekiyor.
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katar, ab, trafik, rekabet, imza, anlaşma, havacılık, ülke
AB ve Katar havacılık anlaşması imzaladı 15:01 18.10.2021 (güncellendi: 15:02 18.10.2021)
Avrupa Birliği (AB) ile Katar arasında havacılık anlaşması imzalandı.
AB Konseyi, sosyal medya hesabından, Katar ile AB arasında 2016'dan beri müzakere edilen havacılık anlaşmasının imzalandığını duyurdu.
Anlaşmaya göre, Katar ve AB üyesi 27 ülke, kademeli olarak hava sahalarını birbirlerinin hava yolu şirketlerinin erişimine açacak.
AB ve Katar arasındaki uçuşlarda havacılık güvenliği, hava trafik yönetimi, çevre ve tüketici hakları gibi çeşitli alanlardaki standartlar yükseltilecek.
Havacılıkta şeffaf ve adil rekabet ortamı sağlanacak.
Söz konusu çok taraflı havacılık anlaşması, geçmişte yapılan ikili anlaşmaların yerine geçecek.
Anlaşmanın bu aşamadan sonra AB kurumları, üye 27 ülke ve Katar tarafından onaylanması gerekiyor.