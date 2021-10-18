https://tr.sputniknews.com/20211018/abdde-asisiz-yetiskinlerin-kovid-19dan-olme-riski-tam-asililardan-11-kat-fazla-1049949210.html

ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla

ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla

ABD'de açıklanan yeni veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan yetişkinlerde virüsten ölme riskinin, tam aşılı yetişkinlere göre 11 kat daha... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T23:54+0300

2021-10-18T23:54+0300

2021-10-18T23:54+0300

koronavirüs

abd

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1044200576_0:80:1801:1093_1920x0_80_0_0_efb2a74037a62406f60c8cd92aeeecd8.jpg

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) ağustos verilerine göre, tam aşılanmış yetişkinlerle karşılaştırıldığında, aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan hayatını kaybetme oranının 11 kat, virüse yakalanma ihtimalinin ise 6 kat daha yüksek olduğu belirtildi.Aşısız yetişkinlerin, aşı yaptıranlara göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma riskinin ise 19 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.Veriler, ülke genelinde yeni vakaların hızı düştükçe, aşısız yetişkinler için Kovid-19'dan ölüm riskinin son haftalarda düştüğünü, ağustosun son haftasında da söz konusu ölümlerin ayın ilk haftasına göre yüzde 30 azaldığını gösterdi.CDC, vaka ve ölüm riski düşmesine rağmen, ağustosun ilk haftasından son haftasına kadar aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan hastaneye yatışlarında yüzde 80'in üzerinde artış yaşandığını bildirdi.Risk oranları yaş grubuna göre değişiyorCDC ayrıca Kovid-19'dan hastaneye yatışların 50 yaş altı aşısız yetişkinlerde, tam aşılılara göre yaklaşık 15, 50-64 yaş grubunda 31 ve 65 yaş üstünde 16 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı.ABD'de faaliyet gösteren Kaiser Aile Vakfı, geçen haftaki raporunda, ülkede son 3 ayda aşılanmamış yetişkinler arasında 90 binden fazla "önlenebilir" ölümün yaşandığını, bunların yarısından fazlasının ise eylül ayında meydana geldiğini açıklamıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)