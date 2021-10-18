https://tr.sputniknews.com/20211018/abdde-salmonella-salgini-36-eyalette-592-vaka-1049929982.html

ABD'de Salmonella salgını: 36 eyalette 592 vaka

ABD'de Salmonella salgını: 36 eyalette 592 vaka

ABD'de Salomella salgınının başladığı ve 36 eyalette şimdiye dek 592 vakanın tespit edildiği bildirildi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T14:56+0300

2021-10-18T14:56+0300

2021-10-18T14:56+0300

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede Salmonella vakalarında artış kaydedildiğini bildirdi.CDC, perşembe günü itibariyle 36 eyalette toplam 592 vaka tespit edildiğini doğruladı.Gerçek vaka sayısının 592'den 'muhtemelen çok daha yüksek' olduğunu belirten CDC, pek çok hasta kişinin tıbbi bakım veya test aramadan iyileştiğini belirtti.Aynı nedenle, salgın diğer eyaletlere de yayılması bekleniyor.Şimdiye dek salgınla bağlantılı herhangi bir can kaybı bildirilmese de en az 166 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.Verilen bilgiye göre vakalar, mayıs ayından itibaren görülmeye başladı.Vakaların yaş aralığı 1 ila 97 arasında değişiyordu.Salmonella bakterilerinin her yıl yaklaşık 1.3 milyon insanı hasta ettiği tahmin ediliyor.

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abd, salmonella, salgın, vaka