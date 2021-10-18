Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211018/abdden-dedeagaca-dev-sevkiyat-hazirligi-1049927264.html
ABD'den Dedeağaç'a dev sevkiyat hazırlığı
ABD'den Dedeağaç'a dev sevkiyat hazırlığı
Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'na kasımda ABD'den tatbikat için geniş çaplı askeri sevkiyat yapılacağı bildirildi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T14:06+0300
2021-10-18T14:09+0300
sevkiyat
dünya
abd
dedeağaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049927239_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6910f6d502bd02f42a1f34c451ed53db.jpg
Yunan basınında yer alan habere göre, gelecek haftalarda ABD'den Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na yapılacak, 'bugüne dek görülmemiş büyüklükteki' geniş çaplı askeri sevkiyatla çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silahın Yunanistan'a gelmesi planlanıyor.Sevkiyatın amacının Dedeağaç'tan başlayıp, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya uzanan bir tatbikat olduğu ifade edilen haberde, sevkiyatı yapacak USNS Yumma tipi askeri savaş gemisinin geçen yıl da benzer bir tatbikat için bölgeye sevkiyat yaptığı hatırlatıldı.Sevkiyat kapsamında Romeo, Sikorsky, Chinook tipi helikopterler, M1 Abrams tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve teçhizatın bölgeye sevk edileceği belirtildi. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın "Kasımda, Dedeağaç'a bugüne dek hiç getirmediğimiz kadar çok sayıda uçak ve helikopter ulaşacak" açıklamasıyla da sevkiyatın büyüklüğü vurgulandı.ABD'nin Dedeağaç Limanı'na önem verdiği savunulan haberde, bunun nedeni olarak da Washington'ın, Balkanlar ve Karadeniz'de hem NATO hem de ABD güçlerini artırmak istemesi gösterildi.Haberde, ABD ve NATO'nun, Dedeağaç Limanı vasıtasıyla Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki artan varlığının Rusya'yı rahatsız edeceği yorumuna da yer verildi.Mayıstaki çok uluslu tatbikata Türkiye de önemli katkı sağlamıştı15 NATO üyesi ülkenin katıldığı, Mayıs 2021’de düzenlenen, NATO 'Steadfast Defender 2021' tatbikatı ve bununla ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı 'Defender Europe 2021' tatbikatına Türkiye de önemli katkı sağlamıştı.Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak ABD ordusunun büyük çaplı muharip kuvveti süratli şekilde yığınak yapma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanmıştı.
dedeağaç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049927239_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_ccfa114087f7eb72b5eebfc85bc508a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sevkiyat, abd, dedeağaç

ABD'den Dedeağaç'a dev sevkiyat hazırlığı

14:06 18.10.2021 (güncellendi: 14:09 18.10.2021)
© AAABD, uçak, askeri sevkiyat
ABD, uçak, askeri sevkiyat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
Abone ol
Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'na kasımda ABD'den tatbikat için geniş çaplı askeri sevkiyat yapılacağı bildirildi.
Yunan basınında yer alan habere göre, gelecek haftalarda ABD'den Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na yapılacak, 'bugüne dek görülmemiş büyüklükteki' geniş çaplı askeri sevkiyatla çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silahın Yunanistan'a gelmesi planlanıyor.
Sevkiyatın amacının Dedeağaç'tan başlayıp, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya uzanan bir tatbikat olduğu ifade edilen haberde, sevkiyatı yapacak USNS Yumma tipi askeri savaş gemisinin geçen yıl da benzer bir tatbikat için bölgeye sevkiyat yaptığı hatırlatıldı.
Sevkiyat kapsamında Romeo, Sikorsky, Chinook tipi helikopterler, M1 Abrams tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve teçhizatın bölgeye sevk edileceği belirtildi. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın "Kasımda, Dedeağaç'a bugüne dek hiç getirmediğimiz kadar çok sayıda uçak ve helikopter ulaşacak" açıklamasıyla da sevkiyatın büyüklüğü vurgulandı.
ABD'nin Dedeağaç Limanı'na önem verdiği savunulan haberde, bunun nedeni olarak da Washington'ın, Balkanlar ve Karadeniz'de hem NATO hem de ABD güçlerini artırmak istemesi gösterildi.
Haberde, ABD ve NATO'nun, Dedeağaç Limanı vasıtasıyla Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki artan varlığının Rusya'yı rahatsız edeceği yorumuna da yer verildi.

Mayıstaki çok uluslu tatbikata Türkiye de önemli katkı sağlamıştı

15 NATO üyesi ülkenin katıldığı, Mayıs 2021’de düzenlenen, NATO 'Steadfast Defender 2021' tatbikatı ve bununla ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı 'Defender Europe 2021' tatbikatına Türkiye de önemli katkı sağlamıştı.
Tatbikatla ortak savunma anlayışı çerçevesinde Karadeniz ve Balkanlar bölgesinde meydana gelebilecek düşmanca faaliyetler ve bir saldırıya yönelik olarak ABD ordusunun büyük çaplı muharip kuvveti süratli şekilde yığınak yapma kabiliyetinin gösterilmesi amaçlanmıştı.
070100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:23Galatasaray maçı öncesi Lokomotiv Moskova'dan Squid Game temalı maç anonsu
14:18Apple'ın daha güçlü çiplere sahip yeni Mac'leri piyasaya sürmesi bekleniyor
14:17Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: Masaj teklifini kabul etmeyenleri elediler
14:13'Squid Game, Netflix'e maliyetinin 40 katını kazandıracak'
14:06ABD'den Dedeağaç'a dev sevkiyat hazırlığı
14:00Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı yarışmasının büyük ödülü Rusya ve Türkiye'ye gitti
13:56İngiliz medyası: Türkiye, güçlenen Sterlin nedeniyle en ucuz tatil rotası oldu
13:54Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın
13:47Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bal toplamak için 150 metre tırmandı
13:46İsmail Küçükkaya: Bu görüntü çok konuşulur, Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti
13:39Nagehan Alçı: Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde ciddi sıkıntı var
13:37Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu
13:32Hintli kadın, tüp bebek yöntemiyle 70 yaşında anne oldu
13:30Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
13:26Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kadın futbol takımı aldı
13:25Ahmet Ümit: Bugün olsa Sabah gazetesine konuşmazdım
13:21Kuzey Akım 2, teknik gaz ile dolduruldu: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatına hazır hâle getirildi
13:17Adalet Bakanı Gül: Yargı milletin yargısıdır, asla el uzatılacak bir yer değildir
13:16İtalya'da Kovid-19 sertifikasını protesto eden göstericiler limanları işgal etti
13:10Nükleer kapasiteli hipersonik füze denediği haberini yalanlayan Çin: Füze değil, uzay aracıydı