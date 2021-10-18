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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Pentagon, F35 konusunda Türkiye ile istişareler yürütüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Pentagon, F35 konusunda Türkiye ile istişareler yürütüyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T22:06+0300
2021-10-18T22:09+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ned price

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price: Pentagon, F35 konusunda Türkiye ile istişareler yürütüyor

22:06 18.10.2021 (güncellendi: 22:09 18.10.2021)
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.
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