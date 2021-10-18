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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor
Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun, seçildiği günden bu yana "Cumhurbaşkanı adayı değilim" demediğini öne sürdü ve "Kendini bağlamadı" dedi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T09:28+0300
2021-10-18T09:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanlığı
mansur yavaş
abdulkadir selvi
ekrem imamoğlu
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Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını" açıklamak zorunda bırakıldıklarını belirtti. Selvi şunları da ifade etti:'İmamoğlu kolay pes etmeyecek'İmamoğlu'nun Karadeniz ve Diyarbakır ziyaretlerine dikkat çeken Selvi, "Ekrem İmamoğlu kolay kolay pes etmeyecek. Karadeniz gezisine çıkıp “Halk beni istiyor” mesajını verdi. Gittiği yerlerde cumhurbaşkanı adayı havasında konuştu. İmamoğlu’nun Diyarbakır programı belli olunca bir meslektaşım aradı. “İmamoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret ederek şaşırtabilir” dedi. Belediye başkan adaylığı döneminde Eyüp Sultan’da Yasin-i Şerif okuyarak farklı bir CHP’li profili çizdiğini hatırlattı. Ben “Diyarbakır annelerini ziyaret etmez diye itiraz ettim. Çünkü HDP’yi küstürmez” dedim. Yanılmadım. Seçildikten sonra ikinci kez Diyarbakır’a gitti ama HDP’yi rahatsız etmemek için Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi" ifadelerini kullandı.'CHP Genel Merkezi'nden müdahale'Abdulkadir Selvi, Diyarbakır'da planlanan halk buluşmasının da iptal edildiğini öne sürdü ve şunları ifade etti:
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, mansur yavaş, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmiyor

09:28 18.10.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun, seçildiği günden bu yana "Cumhurbaşkanı adayı değilim" demediğini öne sürdü ve "Kendini bağlamadı" dedi.
Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını" açıklamak zorunda bırakıldıklarını belirtti. Selvi şunları da ifade etti:
"Mansur Yavaş ilk açıklamayı yaptığı zaman Ekrem İmamoğlu’nu ofsayta düşürdüğü söylenmişti. İmamoğlu da istemeyerek de olsa, hedefinin belediye başkanlığı olduğuna dair açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Ama seçildiği günden bu yana cumhurbaşkanı adayı değilim demediği gibi ‘Politik Yol’a yaptığı açıklamada da o sözü söylemedi. Kendini bağlamadı."

'İmamoğlu kolay pes etmeyecek'

İmamoğlu'nun Karadeniz ve Diyarbakır ziyaretlerine dikkat çeken Selvi, "Ekrem İmamoğlu kolay kolay pes etmeyecek. Karadeniz gezisine çıkıp “Halk beni istiyor” mesajını verdi. Gittiği yerlerde cumhurbaşkanı adayı havasında konuştu. İmamoğlu’nun Diyarbakır programı belli olunca bir meslektaşım aradı. “İmamoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret ederek şaşırtabilir” dedi. Belediye başkan adaylığı döneminde Eyüp Sultan’da Yasin-i Şerif okuyarak farklı bir CHP’li profili çizdiğini hatırlattı. Ben “Diyarbakır annelerini ziyaret etmez diye itiraz ettim. Çünkü HDP’yi küstürmez” dedim. Yanılmadım. Seçildikten sonra ikinci kez Diyarbakır’a gitti ama HDP’yi rahatsız etmemek için Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi" ifadelerini kullandı.

'CHP Genel Merkezi'nden müdahale'

Abdulkadir Selvi, Diyarbakır'da planlanan halk buluşmasının da iptal edildiğini öne sürdü ve şunları ifade etti:
"İmamoğlu’nun Diyarbakır gezisi belli olduğunda CHP Diyarbakır İl Başkanlığı saat 15.00’te Dağkapı Meydanı’nda halk buluşması planlamıştı. Sonra apar topar bu duyuru kaldırıldı. “İmamoğlu’nun başka bir şehirdeki programının gecikmesi nedeniyle iptal edildiği“ ilan edildi. Ama henüz İmamoğlu’nun Elazığ programı başlamamıştı ki sarkma olsun. Zaten Ekrem İmamoğlu, planlanandan 2-3 saat önce Diyarbakır’a ulaştı. İş dünyası ile buluşma programı hazırlanarak, o boşluk telafi edildi. Çünkü İmamoğlu’nun halkla buluşması programı ortaya çıktığı andan itibaren CHP Genel Merkezi’nin rahatsız olduğu konuşulmaya başlandı. Siyasette 40 kişi var, 40’ı da birbirini bilir. İmamoğlu’nun daha önceki ziyaretlerinde de cumhurbaşkanı adayı havasında halk buluşmalarının planlanması, CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ediyordu. Ama ilk kez bir şey oldu. Genel Merkez bu kez müdahale etti. İmamoğlu’nun halk buluşması iptal edilmek zorunda kalındı. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nı arayarak İmamoğlu’nun halk buluşmasının iptali talimatını verdiği söylenen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u aradım. “Öyle bir şey yok. Ben kimseye talimat vermedim” dedi. Bence Seyit Torun’dan başka isimlere odaklanmakta fayda var."
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