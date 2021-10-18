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https://tr.sputniknews.com/20211018/adalet-bakani-gul-milletimiz-yeni-ve-sivil-bir-anayasaya-ihtiyac-duymaktadir-1049945358.html
Adalet Bakanı Gül: Milletimiz yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır
Adalet Bakanı Gül: Milletimiz yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına darbecilerin bu ülkeye layık gördüğü, hazırladığı, dayattığı bir anayasayla artık giremeyiz... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T21:04+0300
2021-10-18T21:04+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
kayseri
abdülhamit gül
anayasa
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Çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye giden Gül, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Erciyes'in gölgesi ve heybetiyle güçlü bir geleceğin habercisi olduğunu belirten Gül, genel ve yerel seçimlerde Kayseri'nin büyük bir gayret ortaya koyduğunu söyledi.Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, Kayseri'nin AK Parti'nin kurulduğu günden bu tarafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüyüp, her anında destek verdiğini dile getirdi.Gül, beraber yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizim en büyük gücümüz milletimizden aldığımız güçtür. Bizim pusulamızı, rotamızı millet belirlemiştir. Bundan sonra da millet belirleyecektir. Herkes parti kurar, senaryo çizer ama milletle beraber tabelası asılan bir parti, milletle beraber yürüme, milletle birlikte olma, en büyük, en sahici, en gerçekçi yürüyüştür. Bunu da AK Parti yapmaktadır." ifadelerini kullandı.Geleceğe emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Gül, AK Parti'nin en büyük özelliğinin halının altına süpürülen tüm meseleleri tek tek çözüme kavuşturması olduğunu dile getirdi.'Elbette bütün sorunları çözdük diyemeyiz'Bakan Gül, AK Parti'nin milletin sorunlarını çözmek için gece gündüz mücadele ettiğini, bu konuda çok önemli adımlar atıldığını ve sorunların çözüldüğünü aktararak, "Elbette bütün sorunları çözdük diyemeyiz. Sorunlar insan hayatı devam ettikçe her zaman karşımıza çıkan konulardır. Bu sorunları çözme kararlılığı yine AK Parti'de mevcuttur. Vatandaşımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözecek adres AK Parti'dir. Bu konuları çözecek lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin yanında onlarla beraber hemhal olan bir siyasete sahibiz. Yaparsa dün olduğu gibi bugün de yarın da yapacak AK Parti'dir" diye konuştu.'Bu dil Türkiye'ye egemen olmayacaktır'"Türkiye siyasetinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıktıkları bu büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bazı siyasilerin bu manzaradan rahatsız olduklarına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:Bakan Gül, 2023 yılına doğru gittiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına yeni ve sivil bir anayasa ile girmek zorunda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, kayseri, abdülhamit gül, anayasa

Adalet Bakanı Gül: Milletimiz yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır

21:04 18.10.2021
© AAAbdulhamit Gül
Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına darbecilerin bu ülkeye layık gördüğü, hazırladığı, dayattığı bir anayasayla artık giremeyiz. Milletimiz yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır" dedi.
Çeşitli programlar kapsamında Kayseri'ye giden Gül, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Erciyes'in gölgesi ve heybetiyle güçlü bir geleceğin habercisi olduğunu belirten Gül, genel ve yerel seçimlerde Kayseri'nin büyük bir gayret ortaya koyduğunu söyledi.
Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, Kayseri'nin AK Parti'nin kurulduğu günden bu tarafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüyüp, her anında destek verdiğini dile getirdi.
Gül, beraber yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bizim en büyük gücümüz milletimizden aldığımız güçtür. Bizim pusulamızı, rotamızı millet belirlemiştir. Bundan sonra da millet belirleyecektir. Herkes parti kurar, senaryo çizer ama milletle beraber tabelası asılan bir parti, milletle beraber yürüme, milletle birlikte olma, en büyük, en sahici, en gerçekçi yürüyüştür. Bunu da AK Parti yapmaktadır." ifadelerini kullandı.
Geleceğe emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Gül, AK Parti'nin en büyük özelliğinin halının altına süpürülen tüm meseleleri tek tek çözüme kavuşturması olduğunu dile getirdi.

'Elbette bütün sorunları çözdük diyemeyiz'

Bakan Gül, AK Parti'nin milletin sorunlarını çözmek için gece gündüz mücadele ettiğini, bu konuda çok önemli adımlar atıldığını ve sorunların çözüldüğünü aktararak, "Elbette bütün sorunları çözdük diyemeyiz. Sorunlar insan hayatı devam ettikçe her zaman karşımıza çıkan konulardır. Bu sorunları çözme kararlılığı yine AK Parti'de mevcuttur. Vatandaşımızın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözecek adres AK Parti'dir. Bu konuları çözecek lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin yanında onlarla beraber hemhal olan bir siyasete sahibiz. Yaparsa dün olduğu gibi bugün de yarın da yapacak AK Parti'dir" diye konuştu.

'Bu dil Türkiye'ye egemen olmayacaktır'

"Türkiye siyasetinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıktıkları bu büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bazı siyasilerin bu manzaradan rahatsız olduklarına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin esas itibarıyla bir muhalefet sorunu vardır, ciddi bir ana muhalefet sorunu vardır. Türkiye'de vatandaşı, toplumunu, farklı kesimlerini tehdit diliyle ötekileştiren, kamplaştıran ayrıştırıcı bir dil kullanan muhalefetin bu dili ülkemize, Türk siyasetine asla yakışmamaktadır. Tüm bu yaklaşımlar, bu tarz siyaset eski Türkiye'ye ait siyaset tarzıdır, Türkiye'yi, eski Türkiye'nin vesayetçi, buyurgan ve vatandaşına tepeden bakan, tehdit diliyle ötekileştiren, kamplaştıran diline hakim kılamayacaktır. Bu dil Türkiye'ye egemen olmayacaktır. Türkiye'nin yönü geleceğe, 2023'e dönüktür. Türkiye'yi eski, gerici eski Türkiye'ye götürmeye kimse muktedir olamayacaktır. Buna milletimiz asla izin vermeyecektir ve inşallah siyaset emin adımlarla önüne bakmaktadır."
Bakan Gül, 2023 yılına doğru gittiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına yeni ve sivil bir anayasa ile girmek zorunda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Biz Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına darbecilerin bu ülkeye layık gördüğü, hazırladığı, dayattığı bir anayasayla artık giremeyiz. Milletimiz yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına, tüm siyasilerin, siyaset üstü toplumsal sözleşme olan bu belgeyi hazırlama yolunda samimi ve sahici bir gayret içine girmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde milletimiz bu sorumsuzluğa da gereken cevabı verecektir. Türkiye'nin önü ve geleceği aydınlıktır. Türkiye milletin adamıyla 2023'te de yine yolculuğuna, Cumhur İttifakı'nın birlik beraberlik anlayışı ile emin adımlarla ilerlemektedir. 2023'te en güçlü şekilde milletimiz, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyecektir. Buna inanıyoruz. Daha fazla çalışarak, gayret ederek milletimizle el ele, kol kola girerek bir oy almak değil bir gönül dağı kazanmak için gece gündüz gayret ediyorsunuz. Yine gayrete devam ederek ülkemizi daha güzel geleceğe taşıyacağız."
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