https://tr.sputniknews.com/20211018/afganistanda-yoksul-aileler-gecinebilmek-icin-cocuklarini-satiyor-1049917920.html

Afganistan'da yoksul aileler, geçinebilmek için çocuklarını satıyor

Afganistan'da yoksul aileler, geçinebilmek için çocuklarını satıyor

Ekonomik çöküş yaşayan Afganistan'da ailelerin, borçlarını ödeyebilmek için çocuklarını satmak zorunda kaldığı bildirildi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T10:28+0300

2021-10-18T10:28+0300

2021-10-18T10:28+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

çocuk

kriz

ekonomi

aile

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ABD ve diğer NATO ülkelerinin askeri varlığını sonlandırmasının ardından Taliban örgütünün kontrolüne geçen Afganistan, ekonomik çöküşle boğuşuyor.Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan haberde, Afgan ailelerin borçlarını kapatabilmek için kendi çocuklarını sattığı belirtildi.Haberde, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde günde yaklaşık 70 dolara temizlikçi olarak çalışan bir anne, borç aldığı kişiye 550 dolar borçlandı.Adı Saliha olan kadına, borç veren kişi 3 yaşındaki kızı Necibe'yi satması halinde borcunun silineceği söylenen haberde, adının bu borcu 3 ay için ödememesi durumunda, kızına ergenliğe girene kadar borç veren kişinin evinde temizlik yaptırılacağına sonrasında ise oğullarından biriyle evlendirileceği paylaşıldı.Bu, nakit rezervlerinin azalması ve uluslararası yardımın kesilmesi nedeniyle insani bir krizle karşı karşıya olan Afganistan'da tekil bir örnek oluşturmuyor.WSJ'ye göre bölge sakinleri, Herat'taki diğer ailelerin borçlarını ödemek için çocuklarını satmak zorunda kaldıklarını ifade etti.Diğer yandan Taliban'ın ülkede kontrolü devralmasından bu yana un ve yağ gibi temel gıda maddelerinin fiyatları 2 katına çıktı.'Bu gece ne yiyeceğimizi bile bilmiyorum'WSJ'ye konuşan Saliha, "Hayat bu kadar berbat olmaya devam ederse, çocuklarımı ve kendimi öldüreceğim. Bu gece ne yiyeceğimizi bile bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Saleha'nın kocası Abdulvahhab ise, "Kızımın hayatını kurtarmak için para bulmaya çalışacağım" dedi.'Benim de param yok'Bununla beraber borç veren Halil Ahmed, gazeteye, 3 yaşındaki kızları karşılığında ailenin borçlarını sileceğini söylediğini doğruladı.Ahmed, "Benim de param yok. Paramı geri ödemediler. Yani kızı almaktan başka çare yok" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210929/cinin-kabil-buyukelcisi-vang-yu-afganistana-ekonomik-yaptirimlar-kaldirilmali-1049368578.html

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afganistan, çocuk, kriz, ekonomi, aile