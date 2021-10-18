https://tr.sputniknews.com/20211018/afyonkarahisarda-topraga-gomulu-ceset-bulundu-1049940028.html

Afyonkarahisar’da toprağa gömülü ceset bulundu

Afyonkarahisar’da toprağa gömülü ceset bulundu

Afyonkarahisar'da hayvan otlatan çobanın arazide kafatası görüp jandarmaya ihbarı üzerine yapılan kazıda, erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerindeki giysinin... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T17:53+0300

2021-10-18T17:53+0300

2021-10-18T17:53+0300

türkiye

polis

afyonkarahisar

ceset

cinayet

arsa

tarla

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Merkeze bağlı Burhaniye köyünde çobanlık yapan yabancı uyruklu M.F., bu sabah saatlerinde merada hayvan otlatırken toprağın yüzeyindeki kafatasını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, kepçeyle yaptığı kazıda, toprağa gömülü cesede ulaştı.Yapılan incelemede cesedin üzerindeki giysinin cebinden, Fethibey beldesinde 9 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılıp bir daha haber alınamayan Osman Gönk’e ait banka ve kimlik kartı çıktı.Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Ekiplerin çalışmasını duyan Osman Gönk’ün yakınları, cesedin bulunduğu araziye gelip bilgi aldı.Cesedin Gönk’e ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA testi yapılacağı belirtilirken, cinayet üzerinde duran jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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polis, afyonkarahisar, ceset, cinayet, arsa, tarla