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Ahmet Ağaoğlu: Nerede olduğumuz önemli değil önemli olan nerede bitireceğimiz
Ahmet Ağaoğlu: Nerede olduğumuz önemli değil önemli olan nerede bitireceğimiz
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde liderliğe yükseldikleri maç sonrası, "Nerede olduğumuz önemli değil önemli olan... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T02:11+0300
2021-10-18T02:11+0300
spor
trabzonspor
ahmet ağaoğlu
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahalarında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, güzel bir maç olduğunu belirterek, "Mart 2019’dan sonra ilk defa bu kadar yoğun bir seyirci desteğiyle oynadığımız bir maç oldu. Taraftarın desteği, enerjisi arkanızda olmadan gerçekten bir şeyler eksik oluyordu. Bugün o desteği tamamıyla arkamızda bulduk. Gol yediğiniz zaman değil, mücadeleyi kaybettiğiniz zaman maçı kaybedersiniz. Puan kaybedersiniz, şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Eğer mücadeleyi, umutları ve inancınızı kaybederseniz. Bu Trabzon insanın yapısıyla örtüşmeyen bir davranış şeklidir. Bugün şanssız bir golle geriye düşmemize rağmen, oyuncularımız taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve maçı 1-0’dan 3-1’e getirdik. Tabii ki farklı da olabilirdi. Biz sadece bir maç kazandık. Bu sakın kimseyi yanıltmasın. Bir sonraki maçı kazandığınızda bu galibiyet bir anlam ifade eder. Sadece bir maç kazandık, ligin 4’te 1’ini oynadık. Önümüzde 4’te 3’ü var. Aynı disiplin ve ciddiyetle, rakip kim olursa olsun ona saygı göstererek devam etmeliyiz. Derin bir kadromuz olduğunu söylemiştim. Bugün Hamsik’in yokluğu önemli bir eksiklikti ama onun yerine görev yapabilecek oyunculara da sahibiz. Neticede futbol 11 kişiyle oynanıyor. Daha sonra maça girenler de önemli katkıda bulundular. Ortaya 3-1’lik skor çıktı. Bu sene ilk defa hocamızın müsaadesiyle soyunma odasına girdim. Oyuncularımızın mutluluğu vardı, teşekkür ettik, tebrik ettik” dedi.'MHK'den 18 kulüp rahatsız'Ağaoğlu, hakem kararlarına ilişkin soruya ise , şu yanıtı verdi:'Nerede olduğumuz önemli değil önemli olan nerede bitireceğimiz. Burası Türkiye'Ağaoğlu, "Namağlup olabilirsiniz ama önümüzdeki hafta yenildiğinizde unvan gider. Önümüzdeki hafta maç kaybettiğinizde tekrar sıfırdan başlarsınız. Şu anda nerede olduğumuz önemli değil. Artık bu maç geride kaldı. Elde ettiğimiz netice tabii ki çok önemli ama buna takılıp kalırsak hayatımızın hatasını yapmış oluruz. Bundan sonraki maçı kaybettiğimizde 24 haftalık seri hiçbir anlam ifade etmez. Ben işin o tarafına bakmıyorum. Namağlup olup da ikinci olan takımlarımız var ligimizde. Şu anda nerde olduğumuz ve nereden geldiğiniz önemli değil. Tabii ki önemli ama o kadar değil. Önemli olan ligi bitireceğimiz yer. Biliyorsunuz burası Türkiye” ifadelerini kullandı.Ağaoğlu, maçta sakatlanan Peres ve Nwakaeme’nin durumuyla ilgili olarak da, “Her ikisinde de çekme var. Aradan 1-2 gün geçtikten sonra o ödem azalma olduktan sonra çekilen MR neticesinde durumları belli olur” diye konuştu.
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trabzonspor, ahmet ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu: Nerede olduğumuz önemli değil önemli olan nerede bitireceğimiz

02:11 18.10.2021
© İHAAhmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© İHA
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde liderliğe yükseldikleri maç sonrası, "Nerede olduğumuz önemli değil önemli olan nerede bitireceğimiz" dedi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sahalarında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ağaoğlu, güzel bir maç olduğunu belirterek, "Mart 2019’dan sonra ilk defa bu kadar yoğun bir seyirci desteğiyle oynadığımız bir maç oldu. Taraftarın desteği, enerjisi arkanızda olmadan gerçekten bir şeyler eksik oluyordu. Bugün o desteği tamamıyla arkamızda bulduk. Gol yediğiniz zaman değil, mücadeleyi kaybettiğiniz zaman maçı kaybedersiniz. Puan kaybedersiniz, şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Eğer mücadeleyi, umutları ve inancınızı kaybederseniz. Bu Trabzon insanın yapısıyla örtüşmeyen bir davranış şeklidir. Bugün şanssız bir golle geriye düşmemize rağmen, oyuncularımız taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve maçı 1-0’dan 3-1’e getirdik. Tabii ki farklı da olabilirdi. Biz sadece bir maç kazandık. Bu sakın kimseyi yanıltmasın. Bir sonraki maçı kazandığınızda bu galibiyet bir anlam ifade eder. Sadece bir maç kazandık, ligin 4’te 1’ini oynadık. Önümüzde 4’te 3’ü var. Aynı disiplin ve ciddiyetle, rakip kim olursa olsun ona saygı göstererek devam etmeliyiz. Derin bir kadromuz olduğunu söylemiştim. Bugün Hamsik’in yokluğu önemli bir eksiklikti ama onun yerine görev yapabilecek oyunculara da sahibiz. Neticede futbol 11 kişiyle oynanıyor. Daha sonra maça girenler de önemli katkıda bulundular. Ortaya 3-1’lik skor çıktı. Bu sene ilk defa hocamızın müsaadesiyle soyunma odasına girdim. Oyuncularımızın mutluluğu vardı, teşekkür ettik, tebrik ettik” dedi.

'MHK'den 18 kulüp rahatsız'

Ağaoğlu, hakem kararlarına ilişkin soruya ise , şu yanıtı verdi:
"Penaltı pozisyonu VAR’da verildi. Onun neticesinde hakemin verdiği bir karar. Bizim genellikle şikayetçi olduğumuz konular hakemlerin VAR’a çağrılmamaları. Kırmızı kart kararı ağır bulundu. Benim gördüğüm hem ayakla müdahale hem de itme var. İkinci sarıdan kırmızı. Eleştirenler kimler bilemiyorum ama hakem kararlarıyla ilgili ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısıyla alakalı ligin başından bugüne kadar yaşadığımız sıkıntılar ortada. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile birkaç görüşmemiz oldu. Çarşamba günü saat 15.00’te de Kulüpler Birliği adına şahsım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı ve bizim MHK ile alakalı olarak yapılan çalıştayı yürüten Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile birlikte tekrar toplantı yapacağız. Taleplerimiz aşağı yukarı kamuoyunda paylaşıldı. İlk defa 18 kulübün bir araya gelerek almış olduğu bir kararı speküle ederek sulandırmaya çalışıyorlarsa da şunu ifade edebilirim; Bugün itibariyle MHK’nın yapısından, hakem kararlarından, atamalardan, değerlendirmelerden iki kulüp çekimser, diğer 18 kulüp rahatsız. Bu yapının rehabilete edilmesi doğrultusunda Türkiye futbol federasyonu ile ilgili geçtiğimiz hafta bir çalıştay yapma bunun neticesinde de kısa vade ve uzun vadede yapılacak olan yenilikler değişiklikleri konuşacağımız, tartışacağımız, uygulamaya alacağımız bir toplantı gerçekleştirilecektir.”

'Nerede olduğumuz önemli değil önemli olan nerede bitireceğimiz. Burası Türkiye'

Ağaoğlu, "Namağlup olabilirsiniz ama önümüzdeki hafta yenildiğinizde unvan gider. Önümüzdeki hafta maç kaybettiğinizde tekrar sıfırdan başlarsınız. Şu anda nerede olduğumuz önemli değil. Artık bu maç geride kaldı. Elde ettiğimiz netice tabii ki çok önemli ama buna takılıp kalırsak hayatımızın hatasını yapmış oluruz. Bundan sonraki maçı kaybettiğimizde 24 haftalık seri hiçbir anlam ifade etmez. Ben işin o tarafına bakmıyorum. Namağlup olup da ikinci olan takımlarımız var ligimizde. Şu anda nerde olduğumuz ve nereden geldiğiniz önemli değil. Tabii ki önemli ama o kadar değil. Önemli olan ligi bitireceğimiz yer. Biliyorsunuz burası Türkiye” ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, maçta sakatlanan Peres ve Nwakaeme’nin durumuyla ilgili olarak da, “Her ikisinde de çekme var. Aradan 1-2 gün geçtikten sonra o ödem azalma olduktan sonra çekilen MR neticesinde durumları belli olur” diye konuştu.
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