https://tr.sputniknews.com/20211018/ak-parti-milletvekili-cevdet-yilmaz-eninde-sonunda-kur-kendi-dengesini-bulacaktir-1049935560.html

AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz: Eninde sonunda kur kendi dengesini bulacaktır

AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz: Eninde sonunda kur kendi dengesini bulacaktır

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, rekabetçi kur tartışmalarının doğru olmadığını belirterek, "Eninde sonunda kurun... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T16:32+0300

2021-10-18T16:32+0300

2021-10-18T16:32+0300

ekonomi

tbmm

cevdet yılmaz

tbmm genel kurulu

tbmm plan ve bütçe komisyonu

bütçe

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Dünya gazetesinden Canan Sakarya’ya konuşan Yılmaz, 'parlamento denetiminin yetersiz kaldığı' eleştirilerine ilişkin olarak, “Denetimle ilgili geçmişle mukayese edildiğinde çok daha sağlıklı bir süreç olduğunu ifade edebilirim” diye konuştu.Yılmaz, TBMM'nin 2022 yılı bütçe hakkının kullanımı konusundaki eleştirilere şu sözlerle yanıt veridi:Cevdet Yılmaz, bütçe konusunda şunları da ifade etti:'Önce dünya ekonomisini değerlendirmek lazım'Türkiye'nin küresel ekonomik krizden en az etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye ekonomisini değerlendirmeden önce dünya ekonomisini bir değerlendirmek lazım. Çünkü bütün dünyayı etkileyen süreçler yaşıyoruz. Dünyada bir taraftan 2019 ve devamında küresel finansal kriz yaşandı, artçı etkileri sürdü. Bunu üzerine pandemi geldi. Bazı raporlara turizm sektörünün 2024 yılında ancak toparlanabileceği tespiti yapılıyor. Biz de tabi dünyanın bir parçasıyız. 2020 yılına baktığımızda Türkiye’de diğer ülkeler gibi etkilendi ama mukayeseli olarak baktığımızda en az etkilenen ülkelerden biri oldu. G20’yi esas alırsak, G20 dünya ekonomisinin yüzde 85’i ve iyi bir referans. G20’de geçen yıl yüzde 2.3 büyüyebilen Çin, bir de yüzde 1.8 büyüyebilen Türkiye var. Diğer G20 ülkeler küçüldü. Geçen yıl 35 milyar dolar bir cari açıkla karşılaştık. 2019’da cari fazlamız vardı. 2021’e geldiğimizde birinci çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte yüzde 21.3 bir büyüme var, çok yüksek bir büyüme. Baz etkisi var ama bir taraftan da bir canlanma var, kısıtlamaların kalkması ile hizmet sektöründe, turizmde belli ölçüde bir canlanma yaşanıyor. İhracat artışı ağırlıklı olarak sanayiyle gidiyor. Sanayinin sürüklediği bir ihracat var, bunun büyümemize de ciddi bir etkisi söz konusu. Dış talep büyüme kompozisyonunda önemli bir yer tutuyor. Bu büyümenin kalitesi açısından önemli bir hadise, Türkiye sadece iç taleple büyümüyor dış talebin de etkisi var. Hizmet sektörlerinde gelişme var, turizm ve sanayinin etkisi var, ihracatla birlikte dış talebin destek verdiği bir büyümemiz var. Ağustos ayında cari fazla verdik. Merkez Bankası tarafından 15-17 milyar dolara kadar düşüş bekliyor" dedi.

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