https://tr.sputniknews.com/20211018/ak-partideki-bilgilendirme-toplantilari-milli-egitim-bakani-ozer-ile-surecek-1049917343.html

AK Parti'deki bilgilendirme toplantıları Milli Eğitim Bakanı Özer ile sürecek

AK Parti'deki bilgilendirme toplantıları Milli Eğitim Bakanı Özer ile sürecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vekiller ve MKYK üyelerine sunum yapacak, okullarda ve eğitimde gelinen son durumu izah edecek. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T10:07+0300

2021-10-18T10:07+0300

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politika

ak parti

eğitim

mahmut özer

koronavirüs

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AK Parti’de bakanlar tarafından yapılan bilgilendirme toplantıları Meclis’in açılmasıyla beraber yeniden başlıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında Çarşamba günü AK Parti Genel Merkezinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirecek.Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, AK Parti'deki bilgilendirme toplantıları Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile sürecek. Bakan Özer yapacağı sunumda, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar okullarda kaç vakanın olduğu, kaç okulun ya da sınıfın kapatıldığını ve öğretmenlerin son durumuyla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek olan Bakan Özer, önümüzdeki dönemde eğitimde atılacak adımları da değerlendirecek.Toplantının sonunda Bakan Özer, milletvekillerinin ve MKYK üyelerinin sorularını cevaplayacak. Milletvekilleri bölgelerinde karşılaştıkları durumlarla ilgili Millî Eğitim Bakanı Özer ile konuşma fırsatı bulacak.

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ak parti, eğitim, mahmut özer, koronavirüs