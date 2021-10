https://tr.sputniknews.com/20211018/ak-partili-dag-kilicdaroglunun-aciklamalari-ortami-germe-cabasi-1049930122.html

AK Partili Dağ: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ortamı germe çabası

AK Partili Dağ: Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ortamı germe çabası

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kandemir ve Dağ, parti genel merkezinde düzenledikleri basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, parti genel merkezinde düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Genel başkan yardımcılarının gündeminde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayetler’ ve bürokrasiye dönük mesajları vardı. Dağ, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun benzer söylemleri 2016 yılında da gündeme getirdiğine değinerek şu ifadeleri kullandı:‘CHP tezkerelere ne diyecek, göreceğiz’Kısa süre sonra TBMM gündemine gelmesi beklenen Türk askerinin sınır dışı operasyonlarına yönelik tezkeresini hatırlatan Dağ “Biliyorsunuz askerlerimizin yurt dışında görev alabilmesi için eski tezkereleri sunması gerekiyor. Bunlar 1 senelik olarak uygulanıyor ve 1 sene dolduğunda yeni tezkere mevsimi geliyor. Bu tezkerelere yönelik HDP’den, ittifak ortaklarından bir çağrı geldi. Aslında bu çağrıyı tabi ki ittifak ortaklarının nasıl bir şekilde yansıtacaklarını hep beraber göreceğiz. Bizim yapacağımız, savunacağımız nokta bellidir. Son dönemde PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütlerine yönelik TSK, emniyet güçlerimiz tarafından çok başarılı operasyonlar ortaya konuluyor. Dolayısıyla bu başarılı operasyonların devam etmesi ve terör belasının tamamen ülkemizden ve etrafımızdan kaybolması noktasında çalışmamızı yürütüyoruz. Bu noktada tezkereler de tabii ki meclise gelecek ve burada ittifak ortaklarının nasıl bir tavır sergileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Kürt sorunu konusunu gündeme getirdiğinde CHP Genel Başkanı'na bir çağrımız olmuştu. TBMM orada, HDP orada, seçime gitmemize gerek yok, seçimden önce nasıl bir tavır, tarz, usul, fikir, düşünce şu anda bunu 2023 seçimlerine kadar ortaya koyabilirsiniz. Bu da herhalde tezkereyle bütün kamuoyunun görebileceği şekilde tezahür etmiş olacak” ifadelerini kullandı.‘Dezenformasyona karşı çalışma hazırlıyoruz’AK Parti’de hazırlıkları devam eden sosyal medya çalışmaları hakkında da bilgi veren Dağ “Sosyal medya platformları ile ilgili bir düzenleme söz konusu değil. Bizim çalışma yaptığımız durum bir süredir ısrarla Türkiye siyasetinde bir yalan, dezenformasyon ve bunun üzerinden bir olumsuz algı oluşturma düşüncesi, bu sadece siyasette değil, aslında toplumun başkaca kesimlerinde; spor camiasında, sanat camiasında yaşanan hadiseler haline gelmiştir. Biz bu anlamda yalan ve dezenformasyonu bu mecrada ve diğer mecralarda ortadan kaldırdık, azalttık, imkanlar ölçüsünde, azaltma noktasında bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma bir mutfak çalışması şeklinde meclise şu anda daha gelmiş değil, mutfak çalışması bittikten sonra belli bir noktaya gelince bunu zaten sizlerle ve diğer siyasi partilerle bir paylaşma durumumuz söz konusu olacak” dedi.‘Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarının tesadüf olmadığını düşünüyorum’Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in de gündeminde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet temsilcilerinin açıklaması vardı. Kandemir “Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarının bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu açıklamalar CHP’nin siyasal refleksini bir kez daha hatırlattı. CHP her dönemde, her anlamda, her fırsatta vesayetin yanında olan bir harekettir. Son dönemde söylenen her şey CHP’nin kendi özüne dönüşüdür. CHP, STK’lar üzerinden bir siyaset dili geliştirmiştir. Onlara nefrete dönük, toplumu da bu nefrete davet eden bir siyaset dili inşa etmektedir. Maalesef bunu kaygıyla izliyoruz. CHP kendisinden olmayan herkese nefret dilini kullanan bir oluşum. Biz bunu Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı meselelerde aldıkları reflekslerle görüyoruz. Biz bunu amiraller bildirisinde gördük. Daha önce FETÖ’nün ifade ettiği, şimdi Kılıçdaroğlu’nun söylediği siyasilere dönük cinayet iddialarında gördük. Bürokrasiye dönük başkaldırı çağrılarından gördük. Bu bir CHP geleneği, bürokrasiyi gel dediğinde gel, git dediğinde git şeklide yönlendireceği bir insanlar topluluğu olarak görmesiyle alakalıdır. Bunun Türkiye siyasetin açısından son derece yaralayıcı olduğunu söyleyebiliriz. CHP, son dönemde sadece bu vesayet dilini değil, yalan siyasetini alışkanlık haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

