Anayasa Mahkemesi Başkanı gençlere seslendi: 'Aklınızı ve beyninizi kiraya vermeyin'

“Kimliğiniz ve kişiliğinizin inşa sürecini burada tamamlayacaksınız. Aklını kullanan özgür bireyler olarak, ne olursanız olun, kendiniz olun. Aklınızı ve beyninizi kimseye kiraya vermeyin. Başkalarının iradenizi sınırlamasına, sıfırlamasına ve sizi araçsallaştırmasına asla razı olmayın. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi, Fikri, vicdanı ve irfanı hür olanlardan olun. Üniversite tek tipçi bir anlayışın ve yasakların değil, özgürlüğün hakim olması gereken bir mekandır. Ancak bu özgürlüğün başkalarının özgürlüğünü halel getirmeyecek şekilde, hukuk içinde kullanılması hayati derecede önemlidir.”