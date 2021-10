Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı yarışmasının büyük ödülü Rusya ve Türkiye'ye gitti

https://tr.sputniknews.com/20211018/andrey-stenin-basin-fotografciligi-yarismasinin-buyuk-odulu-rusya-ve-turkiyeye-gitti-1049927022.html

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda bu yıl büyük ödül St. Petersburglu fotoğrafçı Mariya Gelman’ın ‘M+T’ isimli fotoğraf serisine ve... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nın büyük ödülü sahibini buldu. Bu yıl büyük ödül iki çalışmaya gitti. Büyük ödülün sahibi olan çalışmalardan biri St. Petersburglu fotoğrafçı Mariya Gelman’ın ‘M+T’ isimli fotoğraf serisi. Diğeri de Türk foto muhabir Şebnem Coşkun’un ‘Sualtı Yaşamında Yeni Tehlike Kovid-19 Atıkları’ isimli fotoğrafı oldu.Büyük ödül ve final listesine girenlerin ödülleri, yarışmayı düzenleyen Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın basın merkezinde internet üzerinden düzenlenen törenle açıklandı.Bu yıl yarışmaya katılan çalışmalarla ilgili konuşan Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, “Fotoğrafçılık günümüzün çok dosdoğru, muhafaza edici bir sanatı. Bir fotoğraf çekmek için olayın kahramanının yanında olmak gerekiyor. Bu olay savaş da olabilir iç çatışma da. Andrey Stenin de hemen hemen dünyadaki tüm sıcak noktalarda boy gösteriyordu” ifadelerini kullandı.Büyük ödülün sahibi olan iki çalışma da fotoğraf diliyle anlatılmış samimi ve canlı hikayeleri gözler önüne seriyor.‘M+T’ serisi farklı zihinsel ve fiziksel engelleri bulunan kişilerin, eğitmenler ve gönüllülerle birlikte özgürce yaşadığı Svetlana sosyal köyündeki Down sendromlu yaşlı bir çiftin dokunaklı hikayesini konu alıyor. Mariya Gelman’ın Leningrad bölgesinde bir yıldan fazla süredir kameraya aldığı serideki ana fikir aşkın sınır tanımadığı. Gelman, yarışmayla ilgili, “Andrey Stenin’in adını taşıyan bu yarışmaya katılmak benim için araştırmamın toplumsal konusuna kamuoyunun dikkat çekmek, vizyonumu paylaşmak ve diyalog kurmak bakımından bir fırsat. Her yıl profesyonel, uluslararası bir jürisi olan bu yarışmaya çalışmalarımı sunuyorum. Zira burası genç fotoğrafçıların kendilerini ifade etmesi ve düzgün finansal destek alması için harika bir platform. Ayrıca kazananların çalışmalarının yer aldığı sergiye yönelik kaliteli bir yaklaşım söz konusu" diye konuştu.Yılın büyük ödülünün diğer kazananı, BM Sualtı Dünyasını Koruma Kalkınma Programı’nda yer alan Şebnem Coşkun’un İstanbul Boğazı’nın sularına dalış yaptığı fotoğraf oldu.Coşkun, “Amacım kendimi ifade etmek ve soruna dikkat çekmekti. Yıllardır denizlerin plastik atıklarla ve mikro plastiklerle kirletilmesi konusu üzerine çalışmalar yürütüyorum. Pandemiden öncesinde de ekosistemimizdeki muazzam miktardaki plastikle baş edemiyorduk. Fotoğraf Boğaz’da çekildi. Dalışım sırasında çöp aramak niyetindeydim fakat aramaya gerek kalmadı, zira her yer çöp doluydu” dedi.GEO dergisinin Almanca baskısının eski Fotoğraf Direktörü, bağımsız kuratör ve jüri üyesi Ruth Eichorn, yarışmada ödül kazanan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.Eichhorn, şunları söyledi:‘Başlıca haberler’ kategorisinde birincilik Endonezyalı foto muhabir Joshua Iruandi tarafından çekilen ‘Kovid-19’un İnsani Bedeli’ isimli, pandeminin kurbanlarını konu alan fotoğrafın yanı sıra Hindistan’dan fotoğrafçı Chandan Hannah’a ait 2020 bahar ve yaz döneminde Minneapolis’teki protestoları anlatan ‘Parçalanma’ isimli seriye gitti.Foto muhabir Chang Xu imzalı, ‘Vassaloppet China 2020’ isimli kros kayak festivalinden bir kare de ‘Gezegenim’ kategorisinde tekli fotoğraflarda birinciliği elde etti.Andrey Stenin fotoğraf yarışmasında 2020 büyük ödülü de dahil olmak üzere daha önce birçok kez ödül kazanan İspanyol Luis Tato’nun son 25 yılın görülmemiş bir insani felaketini konu alan ‘Doğu Afrika’da Çekirge İstilası’ başlıklı fotoğraf serisi de bu kategoride seriler arasında birinciliği kazandı.Spor kategorisinde en iyi tekli fotoğraf Suriyeli muhabir Muneb Tayma’nın ‘Yıkıntılar Arasındaki Parkur’ isimli fotoğrafı ödülün sahibi oldu. Bu kategoride fotoğraf serileri arasında birinciliği Rus fotoğrafçı Darya İsayeva’nın ‘Ev Olimpiyatları’ isimli, yaz aylarında karantinadayken evde antrenmanı bırakmayan sporcuların yer aldığı seri elde etti.‘Portre: Zamanımızın bir Kahramanı’ kategorisinde birincilik Rusya ve Hindistan’dan fotoğrafçılara gitti. Tekli fotoğraflarda kazanan pandemide insanların hayatını kurtaran doktorları onurlandıran ‘Zamanımızın Adamı’ isimli fotoğrafla Rus Sergey Bobılev oldu. Seriler arasında birincilik Sharafat Ali’nin ‘Keşmir: Paylaşılamayan Miras’ serisine gitti.Yarışmada ödülün sahibi olanların tam listesi stenincontest.ru/stenincontest.com sitesinde yer alıyor. Seçilen çalışmalar Moskova’daki Gogol Caddesi’nde bu ayın ortasına kadar sergilendi.Yarışmada gelenek olduğu üzere katılımcılara özel ödüller de verildi. 2021 yılında ‘Başlıca Haberler’, ‘Gezegenim’, ‘Portre: Zamanımızın bir Kahramanı’ kategorisinde ödüller dağıtıldı. United Shanghai Media Group, Al-Mayadeen televizyonu, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi partnerler arasındaydı. Partnerlere göre kategorilerdeki en iyi çalışmalar Joshua Iruandi tarafından çekilen ‘Kovid-19’un İnsani Bedeli’ isimli tekli fotoğraf ve Aleksandr Yermoçenko imzalı ‘Avrupa’nın Kanlı Yarası’ isimli seri oldu. Bu çalışmalara ‘Başlıca haberler’ kategorisinde Uluslararası Kızıl Haç Komitesi özel ödülü verildi.Patrick Juncker’in Koronavirüsle mücadele eden doktorların portrelerinin yer aldığı ‘Yaşasın Mücadele’ başlıklı seri ‘Portre: Zamanımızın bir Kahramanı’ kategorisinde Al Mayadeen özel ödülüne; Luis Tato’nun ‘Doğu Afrika’da Çekirge İstilası’ serisi de United Shanghai Media Group tarafından ‘Gezegenim’ kategorisinde yüksek onur ödülüne layık görüldü.

2021

