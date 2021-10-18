https://tr.sputniknews.com/20211018/angola---turkiye-arasinda-vize-kalkti-1049910552.html

Angola - Türkiye arasında vize kalktı

Angola - Türkiye arasında vize kalktı

Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke arası seyahatlerde vize muafiyeti getirildi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T00:30+0300

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türkiye

pasaport

angola

türkiye

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Ankara'da 27 Temmuz 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Anlaşma, Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.Buna göre, ülkesinden çıktığı esnada asgari 6 ay geçerliliği bulunan pasaport hamili Türk ve Angola vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve her 180 günlük dönem içinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici olarak kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

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pasaport, angola, türkiye