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https://tr.sputniknews.com/20211018/bakan-karaismailoglu-4-yilda-500-binden-fazla-siber-saldiri-engellendi-1049914658.html
Bakan Karaismailoğlu: 4 yılda 500 binden fazla siber saldırı engellendi
Bakan Karaismailoğlu: 4 yılda 500 binden fazla siber saldırı engellendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2017 yılından beri 500 binden fazla siber saldırının engellendiğini aktardı. Bakan, 2021'de engellenen saldırı... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T06:22+0300
2021-10-18T06:21+0300
türkiye
siber saldırı
engelleme
program
adil karaismailoğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla 1 Ekim itibarıyla bu yıl 60 bin 795 siber saldırının engellendiğini belirterek, "2017-1 Ekim 2021 döneminde engellenen siber saldırı ise 502 bin 386'ya ulaştı." ifadesini kullandı.Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki uygulamalarla siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını bildirdi.Türkiye'de 2013 yılından bugüne kadar 1900'ün üzerinde kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) kurulduğunu aktaran Karaismailoğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) geliştirildiğini vurguladı.Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla 1 Ekim itibarıyla bu yıl 60 bin 795 siber saldırının engellendiğini belirterek, "2017-1 Ekim 2021 döneminde engellenen siber saldırı 502 bin 386'ya ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.Saldırıların, operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini bildiren Karaismailoğlu, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu ifade etti.Karaismailoğlu, siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarına dikkati çekerek, "BTK bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7 gün 24 saat kesintisiz izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı." bilgisini paylaştı.750 sahte konferans uygulaması tespit edildiTamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen AVCI, AZAD ve KASIRGA projelerinin ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sağladığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Salgın sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla, yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 31 bin 132 zafiyet tespit edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı 133 zararlı yazılım incelemesi ve 612 zararlı yazılım bilgisi SOME’lerle paylaşıldı. Kovid-19 ile alakalı 2 bin 392 zararlı dropper (asil zararlı yazılımı indiren küçük program) ve komuta kontrol merkezi engellendi. KASIRGA ile entegre olarak çalışan ATMACA projesi ile toplamda 16 milyon adet IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle 200'den fazla zafiyete ait risk proaktif (zafiyet saptanınca bunun gerçekten çalışıp çalışmadığının test edilmesi) bir şekilde engellendi. Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı da geliştirildi."
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siber saldırı, engelleme, program, adil karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu: 4 yılda 500 binden fazla siber saldırı engellendi

06:22 18.10.2021
© DHAAdil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2017 yılından beri 500 binden fazla siber saldırının engellendiğini aktardı. Bakan, 2021'de engellenen saldırı sayının 60 bini aştığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla 1 Ekim itibarıyla bu yıl 60 bin 795 siber saldırının engellendiğini belirterek, "2017-1 Ekim 2021 döneminde engellenen siber saldırı ise 502 bin 386'ya ulaştı." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki uygulamalarla siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını bildirdi.

Türkiye'de 2013 yılından bugüne kadar 1900'ün üzerinde kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) kurulduğunu aktaran Karaismailoğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) geliştirildiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla 1 Ekim itibarıyla bu yıl 60 bin 795 siber saldırının engellendiğini belirterek, "2017-1 Ekim 2021 döneminde engellenen siber saldırı 502 bin 386'ya ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.
Saldırıların, operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleştiğini bildiren Karaismailoğlu, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin öncelikli gündemi olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarına dikkati çekerek, "BTK bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7 gün 24 saat kesintisiz izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı." bilgisini paylaştı.

750 sahte konferans uygulaması tespit edildi

Tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen AVCI, AZAD ve KASIRGA projelerinin ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sağladığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla, yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 31 bin 132 zafiyet tespit edildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı 133 zararlı yazılım incelemesi ve 612 zararlı yazılım bilgisi SOME’lerle paylaşıldı. Kovid-19 ile alakalı 2 bin 392 zararlı dropper (asil zararlı yazılımı indiren küçük program) ve komuta kontrol merkezi engellendi. KASIRGA ile entegre olarak çalışan ATMACA projesi ile toplamda 16 milyon adet IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle 200'den fazla zafiyete ait risk proaktif (zafiyet saptanınca bunun gerçekten çalışıp çalışmadığının test edilmesi) bir şekilde engellendi. Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı da geliştirildi."
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