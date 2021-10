https://tr.sputniknews.com/20211018/best-model-yarismacisi-elmas-yilmaz-masaj-teklifini-kabul-etmeyenleri-elediler-1049927787.html

Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: Masaj teklifini kabul etmeyenleri elediler

Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz: Masaj teklifini kabul etmeyenleri elediler

Best Model yarışmasına katılan ve Best Model'de "Best Smile" güzeli seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yenildiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden... 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T14:17+0300

2021-10-18T14:17+0300

2021-10-18T14:17+0300

türkiye

güzellik yarışması

masaj

best model türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044909367_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8387d95d4a325536ef3bfb6238ec8cce.jpg

Best Model yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli Elmas Yıldız, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıldız, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti.Erkek yarışmacılara da 'ahlaksız teklif' yapıldığını iddia eden Yılmaz, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar organizatör Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" dedi.Juri üyelerinin de kendisine oy verdiğini ve seçilmeyince şaşırdıklarını söylediklerini anlatan Yılmaz, erkek yarışmacılara da masaj yapmalarının söylendiğini, kabul etmeyenlerin elendiğini söyledi.'Hakkımızı yediler'"Yarışma düzenleyeceğiz diye komedi filmi çektiler resmen hakkımızı yediler" diyen Yılmaz, "Birinci seçildim oyumu değiştirdiler" dedi.Yılmaz, "Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar O arkadaş mansiyon ödülü bile alamadı" iddiasında bulundu.'Ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler'Programa telefonla bağlanan Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da söyledikleri ile Elmas Yıldız'ı destekledi:"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı...Ben şok oldum sahnede""Best Model tarihinde bir ilk oldu: kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinci ile konuştuğumda da 'İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı' dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum. Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bşir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım"

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güzellik yarışması, masaj, best model türkiye