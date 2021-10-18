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Bill Gates'in kızı Jennifer'a imam nikahı kıyıldı
11:54 18.10.2021 (güncellendi: 12:04 18.10.2021)
© AFP 2021 / YANA PASKOVABill Gates'in kızı Jennifer'a imam nikahı kıyıldı
© AFP 2021 / YANA PASKOVA
Microsoft kurucusu Bill Gates’in en büyük kızı Jennifer, Mısırlı jokey nişanlısı Nayel Nassar ile evlendi. Çifte, resmi nikah öncesi imam nikahı kıyıldı.
Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates ve bir süre önce boşandığı eşi Melinda French Gates'in en büyük kızı Jennifer, 25 yaşındaki kızı ile Mısırlı bir Müslüman olan Nayel Nassar için önce imam nikahı kıyıldı.
Çift, bir gün sonra da Gates'in gösterişli malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen düğün töreniyle evlendi.
Düğün, New York'un Westchester bölgesindeki Gates'lere ait evde yapıldı.
Jennifer Gates ile Nayel Nassar ilk danslarını da Elton John'un 'Can You Feel The Love Tonight' şarkısıyla yaptı. Çiftin evlilik törenine 300 konuk katıldı.
Düğün, New York'un Westchester bölgesindeki Gates'lere ait evde yapıldı.
Jennifer Gates ile Nayel Nassar ilk danslarını da Elton John'un 'Can You Feel The Love Tonight' şarkısıyla yaptı. Çiftin evlilik törenine 300 konuk katıldı.
Jennifer Gates and equestrian millionaire fiancé Nayel Nassar secretly married in a Muslim wedding YESTERDAY. Bill Gates arrived in New York via helicopter for daughter Jennifer’s wedding. pic.twitter.com/RtX3U3RaLM— ₍ᐢ ̥ ̞ ̥ᐢ₎ Wirra ♥️🇬🇧 (@VeRsATiLeRoSE) October 16, 2021