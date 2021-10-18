https://tr.sputniknews.com/20211018/bill-gatesin-kizi-jennifera-imam-nikahi-kiyildi-1049919883.html

Bill Gates'in kızı Jennifer'a imam nikahı kıyıldı

Bill Gates'in kızı Jennifer'a imam nikahı kıyıldı

Microsoft kurucusu Bill Gates’in en büyük kızı Jennifer, Mısırlı jokey nişanlısı Nayel Nassar ile evlendi. Çifte, resmi nikah öncesi imam nikahı kıyıldı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T11:54+0300

2021-10-18T11:54+0300

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yaşam

microsoft

bill gates

imam nikahı

melinda gates

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Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates ve bir süre önce boşandığı eşi Melinda French Gates'in en büyük kızı Jennifer, 25 yaşındaki kızı ile Mısırlı bir Müslüman olan Nayel Nassar için önce imam nikahı kıyıldı. Çift, bir gün sonra da Gates'in gösterişli malikanesinde kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla düzenlenen düğün töreniyle evlendi.Düğün, New York'un Westchester bölgesindeki Gates'lere ait evde yapıldı. Jennifer Gates ile Nayel Nassar ilk danslarını da Elton John'un 'Can You Feel The Love Tonight' şarkısıyla yaptı. Çiftin evlilik törenine 300 konuk katıldı.

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microsoft, bill gates, imam nikahı, melinda gates