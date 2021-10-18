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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211018/bitcoin-son-6-ayin-rekor-seviyesinde-62-bin-dolarin-uzerine-cikti-1049919252.html
Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı
Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı
Kripto para birimi Bitcoin, 62 bin dolara kadar çıkarak nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T11:02+0300
2021-10-18T11:02+0300
2021-10-18T11:02+0300
ekonomi
dolar
bitcoin
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yükseliş
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İşlem hacmi açısından en büyük kripto para borsası olan Binance'tan elde edilen veriler, Bitcoin'in yüzde 1.6 artarak 62 bin 80 dolara yükseldiğini gösterdi.Bitcoin, en yüksek değerini nisan ayında yüzde 4.5 değer kazanarak 64 bin 850 dolar oarak kaydetmişti.Pazar akşamı Bitcoin, 63 bin dolar eşiğine yaklaştı.Eylül ayında yüzde 7'lik bir düşüş gören Bitcoin, temmuz ve ağustos aylarında kaydettiği yüzde 35'lik artışın arından ekim ayı boyunca yaklaşık yüzde 42 değer kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20211013/blockchain-cin-hukumeti-tarafindan-desteklenen-bir-projeyle-turkiyeye-geliyor-1049777790.html
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dolar, bitcoin, binance, yükseliş
Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı
Kripto para birimi Bitcoin, 62 bin dolara kadar çıkarak nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
İşlem hacmi açısından en büyük kripto para borsası olan Binance'tan elde edilen veriler,
Bitcoin'in yüzde 1.6 artarak 62 bin 80 dolara yükseldiğini gösterdi.
Bitcoin, en yüksek değerini nisan ayında yüzde 4.5 değer kazanarak
64 bin 850 dolar oarak kaydetmişti.
Pazar akşamı Bitcoin, 63 bin dolar eşiğine yaklaştı.
Eylül ayında yüzde 7'lik bir düşüş gören Bitcoin, temmuz ve ağustos aylarında kaydettiği yüzde 35'lik artışın arından ekim ayı boyunca yaklaşık yüzde 42 değer kazandı.