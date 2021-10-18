https://tr.sputniknews.com/20211018/bitcoin-son-6-ayin-rekor-seviyesinde-62-bin-dolarin-uzerine-cikti-1049919252.html

Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı

Kripto para birimi Bitcoin, 62 bin dolara kadar çıkarak nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T11:02+0300

2021-10-18T11:02+0300

2021-10-18T11:02+0300

ekonomi

dolar

bitcoin

binance

yükseliş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049919225_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_ad06b7d70df17b7a16d6186f86859f2c.jpg

İşlem hacmi açısından en büyük kripto para borsası olan Binance'tan elde edilen veriler, Bitcoin'in yüzde 1.6 artarak 62 bin 80 dolara yükseldiğini gösterdi.Bitcoin, en yüksek değerini nisan ayında yüzde 4.5 değer kazanarak 64 bin 850 dolar oarak kaydetmişti.Pazar akşamı Bitcoin, 63 bin dolar eşiğine yaklaştı.Eylül ayında yüzde 7'lik bir düşüş gören Bitcoin, temmuz ve ağustos aylarında kaydettiği yüzde 35'lik artışın arından ekim ayı boyunca yaklaşık yüzde 42 değer kazandı.

https://tr.sputniknews.com/20211013/blockchain-cin-hukumeti-tarafindan-desteklenen-bir-projeyle-turkiyeye-geliyor-1049777790.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, bitcoin, binance, yükseliş