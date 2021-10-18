Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211018/bitcoin-son-6-ayin-rekor-seviyesinde-62-bin-dolarin-uzerine-cikti-1049919252.html
Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı
Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı
Kripto para birimi Bitcoin, 62 bin dolara kadar çıkarak nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T11:02+0300
2021-10-18T11:02+0300
ekonomi
dolar
bitcoin
binance
yükseliş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049919225_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_ad06b7d70df17b7a16d6186f86859f2c.jpg
İşlem hacmi açısından en büyük kripto para borsası olan Binance'tan elde edilen veriler, Bitcoin'in yüzde 1.6 artarak 62 bin 80 dolara yükseldiğini gösterdi.Bitcoin, en yüksek değerini nisan ayında yüzde 4.5 değer kazanarak 64 bin 850 dolar oarak kaydetmişti.Pazar akşamı Bitcoin, 63 bin dolar eşiğine yaklaştı.Eylül ayında yüzde 7'lik bir düşüş gören Bitcoin, temmuz ve ağustos aylarında kaydettiği yüzde 35'lik artışın arından ekim ayı boyunca yaklaşık yüzde 42 değer kazandı.
https://tr.sputniknews.com/20211013/blockchain-cin-hukumeti-tarafindan-desteklenen-bir-projeyle-turkiyeye-geliyor-1049777790.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049919225_83:0:1138:791_1920x0_80_0_0_51656bb362f2f78e9b709e38f24aeed0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, bitcoin, binance, yükseliş

Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı

11:02 18.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - dolar
Bitcoin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Kripto para birimi Bitcoin, 62 bin dolara kadar çıkarak nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
İşlem hacmi açısından en büyük kripto para borsası olan Binance'tan elde edilen veriler, Bitcoin'in yüzde 1.6 artarak 62 bin 80 dolara yükseldiğini gösterdi.
Bitcoin, en yüksek değerini nisan ayında yüzde 4.5 değer kazanarak 64 bin 850 dolar oarak kaydetmişti.
Pazar akşamı Bitcoin, 63 bin dolar eşiğine yaklaştı.
Eylül ayında yüzde 7'lik bir düşüş gören Bitcoin, temmuz ve ağustos aylarında kaydettiği yüzde 35'lik artışın arından ekim ayı boyunca yaklaşık yüzde 42 değer kazandı.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
EKONOMİ
Blockchain, Çin hükümeti tarafından desteklenen bir projeyle Türkiye'ye geliyor
13 Ekim, 12:19
020000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:23Engelli çocuklara yardım bahanesiyle kendisiyle iletişime geçen kadına 170 bin TL kaptırdı
11:16Sabah yazarı Bursalı: İmamoğlu 100 bin imza ile aday
11:08Bilim Kurulu Üyesi Prof. İlhan'dan 'kısıtlama' açıklaması
11:02Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde: 62 bin doların üzerine çıktı
10:58Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıkladı: '3. doz BioNTech koronavirüsün bulaşmasını tamamen durduracak'
10:55Kalp krizi geçirdiği sanılıp 2 kez anjiyo yapıldı, milyonda bir görülen kitle olduğu ortaya çıktı
10:47Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü, boş keseden sallamak
10:44Çin ordusundan CIA operasyonlarına karşı 'halk savaşı' çağrısı
10:41Kurz 'anket ve popülarite sahtekarlığı yapıp eleştirel medyayı cezalandırmayı kurumsallaştırdı'
10:28Afganistan'da yoksul aileler, geçinebilmek için çocuklarını satıyor
10:27Bozdağ: Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığına ben talibim' deme cesareti gösteremiyor
10:15İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı
10:12Volkan Demirel: Muslera'nın kıymetini bilsinler
10:07AK Parti'deki bilgilendirme toplantıları Milli Eğitim Bakanı Özer ile sürecek
10:03Hasta yakınları doktora saldırdı
09:55Enes Batur’dan Okan Bayülgen'e yanıt: Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim
09:54Yağışların ardından hava sıcaklıkları yükselecek
09:50'İsrail, savaş durumunda Hizbullah'tan günde 2000-2500 roket saldırısı bekliyor'
09:48Rap şarkıcısı Murda, havaalanında gözaltına alındı
09:30Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak: Formula 1, İstanbul'a 3 günde 150 milyon euro gelir bıraktı