https://tr.sputniknews.com/20211018/bm-taliban-afganistanda-cocuk-felci-asisi-kampanyasini-kabul-etti-1049944644.html

BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti

BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın, Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirdi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-18T20:42+0300

2021-10-18T20:42+0300

2021-10-18T20:42+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

çocuk felci

islami terör

birleşmiş milletler (bm)

kabul

aşı

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu ülkedeki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211018/taliban-afganistan-topraklarini-diger-ulkelere-saldiri-icin-kullanilmasina-izin-vermeyiz-1049936001.html

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afganistan, taliban, çocuk felci, islami terör, birleşmiş milletler (bm), kabul, aşı