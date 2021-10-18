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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211018/bm-taliban-afganistanda-cocuk-felci-asisi-kampanyasini-kabul-etti-1049944644.html
BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti
BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın, Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirdi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T20:42+0300
2021-10-18T20:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
çocuk felci
islami terör
birleşmiş milletler (bm)
kabul
aşı
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu ülkedeki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211018/taliban-afganistan-topraklarini-diger-ulkelere-saldiri-icin-kullanilmasina-izin-vermeyiz-1049936001.html
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afganistan, taliban, çocuk felci, islami terör, birleşmiş milletler (bm), kabul, aşı

BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti

20:42 18.10.2021
© AABM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti
BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın, Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu ülkedeki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.
UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.
UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban: Afganistan topraklarının diğer ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyiz
16:38
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