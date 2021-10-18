https://tr.sputniknews.com/20211018/bm-taliban-afganistanda-cocuk-felci-asisi-kampanyasini-kabul-etti-1049944644.html
BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti
BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın, Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirdi. 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T20:42+0300
2021-10-18T20:42+0300
2021-10-18T20:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
çocuk felci
islami terör
birleşmiş milletler (bm)
kabul
aşı
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu ülkedeki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211018/taliban-afganistan-topraklarini-diger-ulkelere-saldiri-icin-kullanilmasina-izin-vermeyiz-1049936001.html
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afganistan, taliban, çocuk felci, islami terör, birleşmiş milletler (bm), kabul, aşı
BM: Taliban, Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyasını kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın, Afganistan genelinde çocuk felci aşısı kampanyasının devam etmesini onayladığını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, bu ülkedeki çocuk felci aşı kampanyasının, 8 Kasım'da başlatılacağını söyledi.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'ın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.
UNICEF'ten yapılan açıklamada, 3 yılın ardından çocuk felci aşısı kampanyasının yeniden başlayacağı ve 3,3 milyondan fazla çocuğa erişimin hedeflendiği belirtildi.
UNICEF Afganistan Temsilcisi Herve Ludovic De Lys de bu kararın, çocuk felcinin ortadan kaldırılmasında dev bir adım olduğunu ve ülkedeki her çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.